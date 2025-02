«Murderbot» beginnt Mitte Mai

US-Fernsehen

Die neue Serie ist mit Alexander Skarsgård besetzt, der auch als ausführender Produzent fungiert.

Apple TV+ hat die Premiere vonangekündigt, dem mit Spannung erwarteten Comedy-Thriller der Oscar-nominierten Chris und Paul Weitz («About a Boy») mit Emmy-Preisträger Alexander Skarsgård («Succession») in der Hauptrolle, der auch als ausführender Produzent fungiert. Die zehnteilige Science-Fiction-Serie wird am Freitag, den 16. Mai 2025 mit den ersten beiden Episoden weltweit auf Apple TV+ starten, gefolgt von neuen Episoden jeden Freitag bis zum 11. Juli.«Murderbot» basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Buchreihe von Martha Wells, die mit dem Hugo und dem Nebula Award ausgezeichnet wurde, und ist ein Science-Fiction-Thriller/Comedy über eine sich selbst hackende Sicherheitskonstruktion, die von menschlichen Emotionen entsetzt ist, sich aber zu ihren verwundbaren Kunden hingezogen fühlt. Murderbot, gespielt von Skarsgård, muss seinen freien Willen verbergen und eine gefährliche Mission erfüllen, obwohl er eigentlich nur in Ruhe futuristische Seifenopern anschauen und seinen Platz im Universum finden möchte.Zum Ensemble gehören außerdem Noma Dumezweni («Presumed Innocent»), David Dastmalchian («Oppenheimer»), Sabrina Wu («Joy Ride»), Akshay Khanna («Critical Incident»), Tattiawna Jones («The Handmaid's Tale») und Tamara Podemski («Outer Range»). «Murderbot» kommt aus den Paramount Television Studios. Die Gebrüder Weitz haben mit ihrer Firma Depth of Field das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und produziert. Andrew Miano ist als ausführender Produzent für Depth of Field tätig. David S. Goyer ist neben Keith Levine ausführender Produzent von Phantom Four. Wells ist beratender Produzent.