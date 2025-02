«Sportschau» mit Skifliegen und Snowboard

TV-News

Ende März 2025 sendet Das Erste aus Planica und Engadin.

Mitte März endet die Biathlon-Saison, weshalb Das Erste auch am Wochenende weniger Sendeplatz für Wintersport benötigt. Am Samstag, den 29. März 2025, startet man um 09.25 Uhr zunächst mit dem Weltcup Skifliegen aus dem slowenischen Planica. Im Anschluss folgt ab 11.20 Uhr die Snowboard-Weltmeisterschaft im Snowboardcross Frauen und Männer. Am Sonntag ab 09.30 Uhr werden die Wettbewerbe fortgesetzt.Am Samstag ab 13.15 Uhr macht Das Erste dann mit der elften Folge mitweiter. Ein verschnupfter Hundewelpe, ein Paradiesvogel auf Partnersuche und ein Kater mit Diät-Plan: Für die Tierärzte auf Sylt, in Karlsruhe und Bernkastel-Kues steht das Wohl der Patienten an erster Stelle.Auf eine ungewöhnliche „Mission Zukunft“ müssen sichim dritten Film der beliebten Reihe begeben, die Das Erste ab 14.00 Uhr wiederholt. Uwe Ochsenknecht alias Werner Träsch und seine Truppe – gespielt von Jörn Hentschel und Aram Arami – bekommen einen Schülerpraktikanten mitsamt Spezialauftrag aufs Auge gedrückt. Um den guten Ruf und das angestaubte Image der „Mülle“ aufzupolieren, soll die fleißige Dreier-Besatzung live aus den Hinterhöfen bloggen.