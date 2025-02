Sat.1 Emotions setzt auf «Wild Cards»

TV-News

Die neue Serie von CBC feiert in Deutschland Premiere.

Das Dramavon Michael Konyves kommt nach Deutschland. Die Produktion von Blin49 Studios, Front Street Pictures, Piller-Segan Productions stammt von den Sendern CBC (Kanada) und The CW (USA). Die erste Staffel wurde im vergangenen Winter ausgestrahlt. Diese Episoden sind ab Mittwoch, den 12. März 2025, ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.Ein einmaliges Angebot mit Hindernissen: Dem degradierten Polizisten Cole Ellis und der inhaftierten Betrügerin Max Mitchell wird vorgeschlagen, ein Ermittler-Team zu bilden, um gemeinsam Verbrechen aufzuklären. Im Gegenzug erhält Ellis die Chance, in seinen alten Job zurückzukehren, während Max aus dem Gefängnis entlassen wird. Doch das ungleiche Duo verfolgt völlig unterschiedliche Ansätze bei der Lösung der Fälle.Zu den Hauptdarstellern der Serie gehören Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti und Jason Priestley. Außerdem sind Terry Chen, Michael Xavier, Amy Goodmurphy, Fletcher Donovan, Karin Konoval ab der zweiten Staffel auch Martin Sheen. Seit 8. Januar 2025 läuft in Kanada und in den Vereinigten Staaten von Amerika die zweite Staffel.