Amazon setzt «Neighbours» ab

Die Neuauflage der ehemaligen australischen Serie überstand nur zwei Jahre.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat die australische Seifenoperabgesetzt. Die letzte Folge der neuen Staffel soll im Dezember 2025 ausgestrahlt werden, teilte das Unternehmen mit. Die Entscheidung fiel rund zwei Jahre, nachdem Amazon die Serie nach ihrer Einstellung gerettet hatte.Produzent Jason Herbison sagte: „Zuschauer auf der ganzen Welt lieben und schätzen «Neighbours» seit vier Jahrzehnten. Wir glauben, dass es in Zukunft noch mehr Geschichten über die Bewohner der Ramsay Street zu erzählen gibt“, sagte er und dankte Amazon MGM Studios für ihre Rolle bei der Erschließung neuer globaler Zielgruppen für die Kultserie.Die Ankündigung erfolgte über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Serie und markiert den Abschluss einer bemerkenswerten Wiederauferstehung in der Fernsehgeschichte. „Neue Folgen der 40. Jubiläumsstaffel werden bis Ende des Jahres weiterhin viermal wöchentlich auf Prime Video und Ten ausgestrahlt, mit all den großen Wendungen, die unsere Zuschauer lieben“, heißt es in dem «Neighbours»-Post auf X, während gleichzeitig angekündigt wird, dass die Serie ‚ab Dezember 2025 pausieren wird‘.Die Serie startete 1985 auf dem Sender Seven Network, wurde aber bald abgesetzt. Zwischen 1986 und 2010 liefen die Episoden auf Network 10, zwischen 2011 und 2022 auf Eleven (später 10 Peach). Seit dem 18. September 2023 ist die Soap bei Network 10 und Amazon Prime Video zu sehen. Bisher wurden 9.195 Episoden produziert.