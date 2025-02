RTL lässt die Promis wieder tanzen

Quotennews

Am gestrigen Freitag startete die 16. Staffel von «Let's Dance» - wie gewohnt gab es am ersten Abend «das große Kennenlernen».

Traditionell mitstartete gestern die 18. Staffel vonbei RTL . Trotz aufwendiger Inszenierung, spektakulärer Tanzdarbietungen und prominenter Teilnehmer, blieb der Auftakt hinter den Erwartungen und insbesondere hinter den Vorjahreszahlen zurück. 2024 schalteten 3,89 Millionen Zuschauer ein, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen 1,18 Millionen Fans zusammen. Die Marktanteile lagen bei 16,9 Prozent insgesamt und 22,8 Prozent bei den Jüngeren. Gestern ergab sich mit 3,60 Millionen Zuschauern ein etwas weniger gefragter Auftakt, der Marktanteil lag bei 15,8 Prozent. Die Zielgruppe konnten sich 0,92 Millionen Umworbene auf 19,3 Prozent des Marktes breit machen. Die Zielgruppen-Reichweite ist der beste Wert des gesamten gestrigen Tages.Spät blieb das Publikum RTL treu: Im Anschluss setzte der Sender auf das bewährte Format, das sich thematisch an die Tanzshow anlehnte. Das Magazin hielt die Neugier der Fans mit Backstage-Einblicken und Interviews mit den frischgebackenen Tanzpaaren wach und erreichte solide Quoten. Ab 23:30 Uhr konnte der Köln-Sender auf noch 1,93 Millionen Fernsehzuschauer bauen, die Reichweite der Werberelevanten lag bei 0,43 Millionen. Mit diesen Reichweiten ergaben sich folgende Quoten, insgesamt bliebt RTL auf 15,8 Prozent des Marktes, die Zielgruppe rutschte auf 16,1 Prozent ab.Interessant wird sein, wie sich die Staffel in den kommenden Wochen entwickelt. «Let's Dance» lebt stark von der emotionalen Bindung des Publikums zu den Kandidaten – im Vorjahr konnte erst das Finale die Gesamtleistung des Auftakt-Abends überbieten, die Zielgruppe war nie besser. Hat RTL mit dem ersten Abend erneut eine derart starke Marke gesetzt?