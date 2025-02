TV-Ergebnisse zum Wahlsonntag

Quotennews

Deutschland musste am Sonntag wählen - auch die TV-Bilder waren entsprechend auf die Zukunft Deutschlands gerichtet.

Die Bundestagswahl beschäftigte mindestens die vergangenen acht Wochen das gesamte Land, ein enger Wahlkampf, TV-Duelle oder gar Quadrelle sowie Wahlwerbung und andere Highlights schafften es in den Blickpunkt der Fernsehzuschauer. Am gestrigen Wahltag gab es ab dem späten Nachmittag entsprechend Bilder, Berichte und Stimmen zum Wahlergebnis auf verschiedenen Sendern. Ab 17:10 Uhr machte das Erste mitdie Wahl zum Hauptprogramm. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio richtete sich Markus Preis mit Jessy Wellmer an 6,59 Millionen Zuschauer, damit erreichte die blaue Eins einen Marktanteil von 28,1 Prozent.Im Zweiten wurde aus dem Futurium in Berlin gesendet, das Zweite ging bereits zehn Minuten früher auf Sendung. Ab 17 Uhr meldet sich ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee mit Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und-Leiter Stefan Leifert. Dem Programm folgten 3,03 Millionen Zuschauer und damit ein Anteil von 14,7 Prozent des gesamten TV-Marktes. Im Vergleich der jungen Zuschauer setzte sich klar das Erste durch, 1,92 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 34,8 Prozent konnten im Hauptstadtstudio definiert werden, beim Zweiten kamen 0,56 Millionen und 12,1 Prozent zusammen. Das ZDF teilte das Programm am Vorabend in weitere Formate. Ab 19 Uhr ging es über in- die 30-minütige News-Einspielung holte sich 4,69 Millionen Zuschauer und damit 0,88 Millionen Jüngere, die Marktanteile lagen bei 17,2 und 13,4 Prozent. Ab 19:30 Uhr ging es zurück ins Futurium, hier waren wieder 4,21 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil zeigte 14,5 Prozent.Im Ersten ging es ab 20 Uhr über in die- Das Interesse war überwältigend. 10,81 Millionen Zuschauer verfolgten die Nachrichten, der Marktanteil lag bei überragenden 35,6 Prozent. Die jüngeren Zuschauer waren ebenfalls in Rekordlaune, 3,15 Millionen Jüngere sorgten für einen schwindelerregenden Marktanteil von 40,3 Prozent.Gleichzeitig zu den Wahl-Programmen am Vorabend wagte sich RTL ins Wahl-Duell mit den öffentlich-rechtlichen Stationen. Ab 17 Uhr gab es aus Köln- es standen die RTL-Moderatoren Roberta Bieling und Christopher Wittich sowie RTL-Politikchef Nikolaus Blome vor der Kamera. Die dreistündige Sondersendung wollten 1,39 Millionen Zuschauer im Schnitt sehen, der Marktanteil lag bei 5,9 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe konnten 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen werden, damit kam ein Anteil von 9,1 Prozent am entsprechenden Markt zusammen. Mit etwas Verspätung traute sich auch ProSieben ins Wahl-Duell -ging ab 17:45 Uhr auf Sendung. In Unterföhring konnten jedoch lediglich 0,36 Millionen Zuschauer gemessen werden, 0,15 Millionen waren hier im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile lagen insgesamt bei 1,5 Prozent und zudem bei 2,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.Ab 20:15 Uhr gingen das Erste und Zweite mit dergemeinsam an den Start. "Zahlen und Analysen in einer Runde mit Vertretern der Bundestagsparteien, geleitet von ARD-Chefredakteur Oliver Köhr und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten", so die Beschreibung des Formats beim ZDF . Im Ersten verfolgten die Runde 7,56 Millionen Zuschauer, im ZDF kamen 4,02 Millionen Fernsehende zusammen. Die Marktanteile lagen bei 25,1 und 13,4 Prozent. Jüngere Zuschauer ließen sich bei der blauen Eins 2,66 Millionen definieren, im Zweiten gab es 1,32 Millionen Vertreter der jungen Altersspanne zu melden, so ergaben sich Marktanteile von 33,1 und 16,4 Prozent.Im Ersten ging es dann ab 21:45 Uhr über zu, selbstverständlich ebenfalls mit dem Thema Wahl., so der Name der Ausgabe, bat Jens Spahn, Franziska Brantner, Alexander Schweitzer und Dagmar Rosenfeld zu Wort. Dem Talk folgten 4,12 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 16,8 Prozent. Die junge Zuschauerschaft reduzierte sich auf 1,21 Millionen Zuseher, der Marktanteil ging damit auf 19,5 Prozent runter. Im Zweiten ging es zeitgleich zuüber. Es verweilten 4,14 Millionen Zuschauer, 1,15 Millionen dieser Reichweite konnten der jungen Zuschauerschaft zugesprochen werden. Die Marktanteile lagen zwischen 21:45 und 22:30 Uhr so bei 17,8 und 19,6 Prozent. Ab 22:30 Uhr gab es auch im Zweiten noch einen Polit-Talk -bat Carsten Linnemann, Stephan Weil, Felix Banaszak, Robin Alexander und Eva Quadbeck an den Tisch. Dem wollten am bereits späten Abend noch 2,34 Millionen Zuschauer folgen, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent. Die jungen Zuschauer konnten mit noch 0,59 Millionen definiert werden, das entsprach einem entsprechenden Marktanteil von 16,4 Prozent.