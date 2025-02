Quotencheck

von Mario Thunert 24. Februar 2025, 12:00 Uhr

ProSieben macht sich zur absoluten Lachnummer.

Auch im neuen Jahr hat es sich ProSieben an einigen Primetime-Abenden sehr leicht gemacht und sein Programm mit billigen Clipshows aufgepumpt. Sie tragen bspw. Titel wieund sind demzufolge auch noch der ganz erbärmliche Versuch, Hape Kerkelings Kult-Marke zu entweihen.Unsere Betrachtung setzt am Donnerstag, den 2. Januar, um 20.22 Uhr ein. An diesem Tag wurde zuvor die Umbenennung in Pro Acht durch Joko und Klaas begangen. Doch statt damit wirklich etwas in Gang zu setzen, entpuppte sich die ganze Aktion als Hülle, was schon direkt im Anschluss klar wurde. Schließlich machte der Sender einfach da weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte – nämlich seine Sendeflächen mit billigem Schund zu strecken. Das straften die Zuschauenden gleichmal mit schlechten 6,8 Prozent (0,37 Millionen) am Zielgruppen-Markt ab.Doch es sollte alles noch viel übler werden: Die Woche darauf krachten die Resultate auf richtig grausige 4,5 Prozent, weil nur noch verschwindend geringe 0,22 Millionen Werberelevante zuschalteten. Zwar ‚gelang‘ es in den 14 Tagen darauf, die Ergebnisse wieder etwas zu steigern, mit Größenordnungen um 5 Prozent bewegte man sich aber weiter unter ferner liefen.Als schließlich auch noch der Dschungel auf RTL startete, trat das ein, was zu befürchten stand: ProSieben schrumpfte sich mit seinen Konservenschnipseln zu einem Spartensender. Die Folge waren vollkommen blamable Zahlen von erst 2,6 und dann gar nur 2,1 Prozent – eine Entwicklung, die an Selbstaufgabe grenzt. Zu dieser Zeit sahen den Sender nur noch 0,15 bzw. 0.11 Millionen aus der eigentlich angepeilten Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum bewegte sich die Clipshow indes in einem völlig vernachlässigbaren Bereich von 2 und 1 Prozent.Ein Symptom dafür, warum die ganze Sendergruppe mit dem Rücken zur Wand steht. Unabhängig von Gesellschafterstrukturen: Bei ProSiebenSat.1 muss etwas passieren.