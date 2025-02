Diese Reality-Stars nehmen an zweiter «The 50»-Staffel teil

TV-News

Leyla Lahouar, Mike Heiter und Titelverteidiger Paco Herb kämpfen mit 47 weiteren ab dem 24. März in 16 neuen Folgen der Amazon-Reality um 50.000 Euro für einen ihrer Follower.

Amazon Prime Video hat den Starttermin für die zweite Staffel der XXL-Reality-Showbekannt gegeben. Demnach startet die neue Runde am 24. März mit vier Folgen. Jeweils vier weitere Episoden folgen am 31. März, 7. April sowie 14. April, sodass die Staffel insgesamt 16 Ausgaben umfasst – zwei mehr als im vergangenen Jahr.Außerdem hat der Streamingdienst bekannt gegeben, welche Reality-Persönlichkeiten an der Sendung teilnehmen werden. Mit dabei ist unter anderem ist Paco Herb, der die erste Staffel gewinnen konnte. Außerdem hat Amazon Kader Loth, Isi Atli, Aleks Petrovic, Christina Dimitriou, Verena Kerth, Micaela Schäfer, Gina-Lisa Lohfink, Mike Heiter, Leyla Lahouar, Sandra Sicora, Paulina Ljubas, Flocke, Patrick Romer, Xander Stephinger, Yeliz Koc, Iris Klein, Georgina Fleur und Ennesto Montè verpflichtet.Darüber hinaus nehmen Jenny Elvers, Cosimo Citiolo, Nathalie Gaus, Raffa Plastic, Claudia Obert, Zoe Saip, Micha Schüler, Kevin Schäfer, Christin Okpara, Marco Cerullo, Christina Graß, , Tara Tabitha, Laura Morante, Nikola Glumac, Lukas Baltruschat, Melody Haase, Sam Dylan, Cecilia Asoro, Ariel, Dennis Lodi, Yasin Mohamed, Jürgen Milski, Silva González, Dilara Kruse, Oliver Sanne, Brenda Patea, Milo Moiré, Marco Strecker, Christo, Ryan Wöhrl und Laura Lettgen an der Show teil.Auf Einladung des mysteriösen Spielleiters – dem Löwen – kämpfen erneut 50 Reality-Stars in einem spektakulären Schloss um den Jackpot für einen ihrer Follower. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro – diese Summe kann sich bis zum Finale jedoch noch drastisch verändern. In täglichen Spielen und Challenges treten die Reality-Stars an und kämpfen darum, den Jackpot zu halten oder zu erhöhen sowie für ihren Platz im Spiel. Nach den Arenaspielen stimmen die Gewinner ab, wer aus der Gruppe der Verlierer sofort die Koffer packen muss und wer noch eine Chance erhält zu bleiben. Allianzen werden geschmiedet, vermeintliche Freundschaften gebrochen – und das Drama im Schloss ist vorprogrammiert.