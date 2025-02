Quoten-Karussell bei «The Biggest Loser»

Quotennews

Die Achterbahnfahrt geht für «The Biggest Loser» weiter. Nach starker Zunahme in der Vorwoche speckt das Format an den falschen Stellen am Wahlsonntag wieder ab.

Die 17. Staffel vonbleibt weiterhin eine regelrechte Achterbahnfahrt. Nachdem Sat.1 bereits in den ersten drei Episoden über, unter und schließlich wieder über der Million-Marke bei den Gesamt-Zuschauern landete, wiederholte sich das Spiel zwischen Folge vier und sechs. Rein nach diesen "Erfahrungen" müsste der gestrigen Vorabend für den Bällchensender eine etwas schlechtere Reichweite einbringen, jedoch noch knapp über der Million liegen. Und genau so sollte es kommen - fast. Ab 17:45 Uhr, im direkten Duell mit so gut wie allen Wahl-Programmen, hältmit 0,97 Millionen Zuschauern ab drei Jahren nicht die angesprochene Million-Marke. Den Aufwind aus der Vorwoche kann man mit einem Marktanteil von 3,6 Prozent nicht halten.Bei der klassischen Zielgruppe ging es zuletzt hoch auf 0,27 Millionen Umworbene und damit einen schönen Marktanteil von 7,7 Prozent - auch hier kann Sat.1 mit den Errungenschaften der Vorwoche ebenfalls nicht mitgehen. Gestern holte sich das Abnehm-Format lediglich 0,23 Millionen Werberelevante, der Marktanteil lag so bei 3,6 Prozent am entsprechenden Markt. Wie bereits in der Vorwoche versuchte man sich zur Primetime mit einem Spielfilm.Das lief, anders als in der Vorwoche, recht gut.sicherte dem Bällchensender ab 20:15 Uhr eine Gesamtreichweite von 1,24 Millionen Zuschauern im Schnitt, der Marktanteil lag damit bei ordentlichen 4,9 Prozent. Die Zielgruppe wollte die Queen-Geschichte mit 0,28 Millionen Umworbenen verfolgen, die Quote lag demnach bei 4,3 Prozent.