Primetime-Check

«Berliner Runde» mit Wahl-Themen im Öffentlich-Rechtlichen - Spielfilme und «IBES» im Privaten. Wer gewinnt den TV-Wahlsonntag?

Im Ersten und Zweiten zeigte sich am Sonntagabend mit dereine identische Primetime. Der Talk ab 20:15 Uhr zog 7,56 Millionen Zuschauer und damit 25,1 Prozent des Marktes zum Ersten, das Zweite kam mitauf 4,02 Millionen und 13,4 Prozent. Aus der jüngeren Zuschauergruppe waren im Ersten 2,66 Millionen Interessierte dabei, das Zweite kam auf 1,32 Millionen. Somit lagen die Marktanteile bei 33,1 und 16,4 Prozent. Ab 21:15 Uhr ging dann jeder Sender seinen eigenen Weg - bevor im Ersten vor noch 4,12 Millionen Zuschauernübernahm (16,8 Prozent), gab es ein kurzes News-Update von den. Hier verweilten 6,28 Millionen Zuschauer und damit 22,0 Prozent des Marktes - die jungen Zuschauer kamen auf 27,9 Prozent Marktanteil. Im ZDF gab es die Fortsetzung des Vorabend-Programms. Hier kamen 3,58 Millionen Zuschauer im Schnitt zusammen, der jüngeren Zuschauerschaft konnten 1,30 Millionen zugesprochen werden. Mit diesen Reichweiten lagen die Quoten bei 12,8 und 17,8 Prozent.Im Privaten schauten viele Augen auf das Show-Spektakel. Es kamen 1,77 Millionen Zuschauer und ordentliche 6,6 Prozent am Gesamtmarkt zusammen. VOX wollte mitebenfalls eine Show zeigen, hatte jedoch das Nachsehen. 1,08 Millionen Zuschauer sind jedoch ebenfalls in Ordnung, 4,8 Prozent am Gesamtmarkt überzeugen einigermaßen. In der Zielgruppe schalten 0,72 Millionen Umworbene zu RTL und 0,19 Millionen zu RTL, die Marktanteile liegen bei 10,4 und 3,3 Prozent.Mit ProSieben, RTLZWEI und Sat.1 stürzen sich gleich drei private Sender in den Spielfilm-Vergleich.hat aus Unterföhring hier die besten Karten. 2,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, hiervon konnten 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen werden. Diese Werte liegen klar vor den in Grünwald erreichten 0,54 Millionen für. Im Zielgruppen-Vergleich geht der Sieg ebenfalls nach München Nord - 0,15 Millionen Werberelevante sind in München Süd zu erreichen. So sind bei der roten Sieben 9,1 Prozent Marktanteil drin und bei RTLZWEI 2,2 Prozent. Sat.1 kommt mit 1,24 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,9 Prozent beim Filmexakt zwischen die zwei anderen Spielfilm-Sender. Die Zielgruppe des Bällchensenders kann mit 0,28 Millionen Werberelevanten und einer Quote von 4,3 Prozent definiert werden.Ebenfalls mit Show-Programm versucht sich Kabel Eins am Sonntagabend. Eine neue Folgeschafft 0,79 Millionen Zuschauer abzuschleppen, der Marktanteil lag bei müden 2,8 Prozent. In der Zielgruppe wird das Bild nicht schöner, 0,25 Millionen Umworbene kommen auf 3,3 Prozent am entsprechenden Markt.