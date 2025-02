Sky setzt «Gangs of London» Ende März fort

TV-News

Die dritte Staffel ist wieder mit Sopé Dìrísù, Joe Cole, Michelle Fairley, Lucian Msamati und Brian Vernel besetzt.

Die dritte Staffel der preisgekrönten Sky-Original-Seriehat einen Starttermin erhalten. Der Pay-TV-Sender zeigt die acht neuen Episoden ab dem 20. März auf Sky und dem Streamingdienst WOW zum Abruf bereit. Linear zeigt Sky Atlantic die Episoden. In der dritten Staffel stürzt ein fataler Verrat London ins Chaos. Eine mit Fentanyl gestreckte Kokain-Lieferung hat Hunderte von Menschen getötet. Gangs stehen vor größeren Herausforderungen als je zuvor und finden sich zwischen dem Drang nach Rache und einem puren Überlebenskampf wieder.Sky verspricht „brutale Machtkämpfe, überraschende Allianzen und erbitterte Rivalitäten“, bei denen beliebte Charaktere auf neue Serien-Gesichter treffen. Zum wiederkehrenden Cast gehören Sopé Dìrísù als Elliot Carter, Joe Cole als Sean Wallace, Michelle Fairley in der Rolle der Marian Wallace, Lucian Msamati als Ed Dumani und Brian Vernel als Billy Wallace und Narges Rashidi als Lale. Außerdem kehren in der dritten Staffel auch Pippa Bennett-Warner als Shannon Dumani, Asif Raza Mir als Asif Afidi, Orli und Eri Shuka als Luan und Mirlinda Dushaj, Jahz Armando als Saba und Fady Elsayed als Faz zurück. Zu den neuen Darstellern gehören Andrew Koji, Richard Dormer und T'Nia Miller sowie die Gaststars Phil Daniels, Ruth Sheen und Mat Fraser.Im Mittelpunkt steht der ehemalige Undercover-Polizist Elliot, der inzwischen selbst Teil einer Gang ist und sich in seiner neuen Rolle als Spitzenkrimineller an der Seite der Dumanis einfindet. Doch das Spiking in London bringt ihre Geschäfte durcheinander. Der Wallace-Clan, Luan, Lale und die Straßenbanden sehen sich mit verheerenden Konsequenzen konfrontiert, als persönliche Rachegelüste mit den professionellen Machtkämpfen kollidieren und in brutale Revierkämpfe eskalieren.«Gangs of London» ist eine Produktion von Vice Studios Pulse Films. Die preisgekrönte Serie wurde von Gareth Evans und Matt Flannery entwickelt. Peter McKenna ist Autor der Serie, Kim Hong Su führt Regie. Weitere Regisseure der acht neuen Folgen waren Farren Blackburn und Tessa Hoffe.