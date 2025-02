«Grill den Henssler» weiter mit fadem Beigeschmack

Quotennews

In der Vorwoche startete «Grill den Henssler» mit dem zweitschlechtesten Zielgruppen-Wert der Show-Geschichte - in Konkurrenz mit den Wahlprogrammen lief es gestern nicht besser.

Harte Zeiten fürund VOX . Der Start der neuen TV-Runde der Koch-Show geht im Politik-Duell komplett in die Hose. Der Auftakt der Vorwoche hatte es mit dem «Quadrell» von RTL zu tun, magere 1,05 Millionen Zuschauer im Gesamten und schlechte 0,24 Millionen Umworbene waren das Ergebnis für Steffen Henssler. Mit einer Zielgruppen-Quote von 4,1 Prozent lief es bislang nur bei einer weiteren Ausstrahlung schlechter. Bekanntermaßen wurde gestern in Deutschland gewählt, erneut sah sich die Koch-Show demnach allerlei Politik-Konkurrenz gegenüber - das ging erneut nicht wirklich gut.Wobei - Insgesamt holte der zweite «Grill den Henssler»-Abend 1,08 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil stieg damit im Vergleich zur Vorwoche auf 4,8 Prozent. Im «Kartoffel-Special» bekam es Henssler mit Evil Jared Hasselhoff und unter anderem Evelyn Burdecki zu tun - das sprach dennoch die Zielgruppe keineswegs an. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergab sich mit der einer Reichweite von 0,19 Millionen einen noch schlechterer Marktanteil von 3,3 Prozent. Das ist die schlechteste Leistung der Show seit Anbeginn. Drei neue Folgen hat VOX noch im Programmplan, damit die Frühjahrsstaffel kein kompletter Flop wird, muss jetzt der Trend endlich positiv werden.Ebenfalls mit den Polit-Programmen zu kämpfen, hatte der Vorabend bei VOX . Sonst an Sonntagen eher als Schmückstück bekannt, musstesichtlich leiden. Mit 0,63 Millionen Zuschauern und einer Quote von 2,4 Prozent war kein Preis zu gewinnen, die Zielgruppe kam mit 0,23 Millionen Werberelevanten auf 3,4 Prozent an ihrem Markt. Zuvor schaffteReichweiten von 0,91 und 0,21 Millionen Zuschauern, die Marktanteile lagen bei 5,1 und 5,5 Prozent.