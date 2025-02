Bleibt «Das Nachspiel» im Aufwind?

Quotennews

Alle Jahre wieder ... sendet RTL nach dem «Ich bin ein Star»-Finale «Das Nachspiel». Mit zuletzt positivem Trend - kann Köln den Aufwind halten?

Während Deutschland noch voll im Wahlkampf versunken war, beschäftigte das RTL seine Zuschauer und Zuschauerinnen damit, einen neuen Dschungeladel zu wählen. Nach harten Wochen im Kampf um Sterne ging Lilly Becker als neue Dschungelkönigin hervor - «Das große Finale» wollten starke 4,42 Millionen Zuschauer bei RTL sehen, der Marktanteil lag am 09. Februar bei 16,8 Prozent. Noch stärker war die Leistung der Zielgruppe, prozentual kam hier ein Anteil von 26,0 Prozent zusammen, es ergaben sich 1,66 Millionen Umworbene. Genau zwei Wochen später mussten die Dschungel-Promis wieder vor die RTL-Kameras - diesmal bei. Vor 1,77 Millionen Zuschauern im Schnitt moderierte Sonja Zietlow die Ausführungen von Lilly Becker ab, der Marktanteil lag bei 6,6 Prozent.Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte in der RTL-Primetime mit 10,4 Prozent Marktanteil definiert werden, hierzu brauchte der Köln-Sender nur 0,72 Millionen Umworbene. In beiden Reichweiten-Betrachtungen kann RTL den positiven Trend der vergangenen Jahre demnach nicht halten. Zuletzt gingvon 2,02 Millionen Zuschauern im Jahr 2022 hoch auf 2,23 und 2,31 Millionen Zuschauer. Die Zielgruppe steigerte sich zuletzt von 0,79 auf 0,97 Millionen Umworbene hoch. Bei der großen Konkurrenz der Wahl-Programme ist dies jedoch recht einfach zu erklären.Nach der Dschungel-Primetime kehrtezurück aus der «NFL»-Pause. Das Magazin verfolgten ab 23 Uhr noch 0,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der späte Marktanteil lag somit bei 5,2 Prozent. Die klassische Zielgruppe reduzierte sich ebenfalls recht hart auf 0,22 Millionen Werberelevante, damit sank der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 8,2 Prozent.