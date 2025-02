Nur heute: ARD streicht «Wer weiß denn sowas?»

TV-News

Da Bernhard Hoëcker in einem Social-Media-Spot Wahlwerbung verbreitet hat, verzichtet die ARD aus „präventiven Gründen“ auf die Ausstrahlung der Sendung.

Wer am heutigen Vormittag Das Erste einschaltete, um die gewohnte Folge vonauf dem 11:15 Uhr zu verfolgen, sah nicht weder Kai Pflaume, Elton noch Bernhard Hoëcker auf der Mattscheibe. Stattdessen begrüßte Alexander Bommes das Publikum zu. Auch am Freitagvorabend verzichtet Das Erste kurzfristig auf die übliche Erstausstrahlung von «Wer weiß denn sowas?».Die ARD gab „präventive Gründe“ für die kurzfristige Aussetzung der Quizshow an. Auf Anfrage dieser Redaktion teilte eine Sendersprecherin mit: „Die ARD nimmt die heutigen Folgen der Quizsendung «Wer weiß denn sowas?» aus dem Programm. Stattdessen werden Folgen von „Gefragt, gejagt“ ausgestrahlt. Der Anlass für diese Entscheidung ist ein in der Schlussphase des Wahlkampfs veröffentlichter Social-Media-Spot mit Wahlwerbung, in dem Bernhard Hoëcker, Teamkapitän von «Wer weiß denn sowas?», mitwirkt.“Hoëcker verletzt somit die Regelungen der Landesrundfunkanstalten der ARD, wonach „programmprägende Persönlichkeiten, die sich am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl weder im Programm auftreten noch Bildschirm- oder Mikrozeit erhalten“ dürfen. Laut der ARD-Sprecherin wird die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Bereits am Montag, 24. Februar, dem Tag nach der Bundestagswahl steht «Wer weiß denn sowas?» regulär im Programmplan.Pech hat damit unter anderem das ZDF , denn in der ursprünglich für heute Abend angesetzten «Wer weiß denn sowas?»-Sendung sollten Wolfgang und Stephanie Stumph ihr Wissen unter Beweis stellen. Die beiden Schauspieler hätten vermutlich auch gerne Promo für ihren Filmgemacht, der am Samstagabend, 22. Februar, beim Mainzer Sender ausgestrahlt wird. Es ist gleichzeitig der Abschiedsfilm der langjährigen «Stubbe»-Reihe.Das ZDF hatte zuletzt eine ganz ähnliche Erfahrung machen müssen wie das ZDF nun. Da der Kabarettist Max Uthoff Wahlwerbung für die Partei Die Linke machte, durfte er an der vergangenen Ausgabe von «Die Anstalt» nicht mitwirken. Bei der für den 11. März geplanten nächsten Ausgabe der Satiresendung soll Uthoff wieder dabei sein.