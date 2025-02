«Big Brother» sucht den Realitystar von morgen

TV-News

Kürzere Staffel, mehr Bewohner, schneller erzählt. So lautet die Formel der diesjährigen «Big Brother»-Staffel, die am Montag um 23:00 Uhr auf Joyn startet.

ProSiebenSat.1 gab am Freitag einen Einblick in die kommende Staffel der Reality-Show, die am kommenden Montag, 24. Februar, um 23:00 Uhr mit dem Start des 24/7-Livestreams auf Joyn beginnt. Sat.1 überträgt den Einzug der ersten zwölf Kandidaten ebenfalls ab 23:15 Uhr live. Es wird die volle Dröhnung Reality-TV geben, schließlich läuft im Vorlauf «Promis unter Palmen», und auch «Big Brother» zeichnet sich in diesem Jahr durch eine Besonderheit aus. Für den Einzug in den Container hat man in Unterföhring vor allem Persönlichkeiten gecastet, die das Zeug zum „Reality-Star von morgen“ mitbringen, wie Joyn-Programmchef Thomas Münzner den Slogan der Staffel beschrieb.„«Big Brother» will die Menschen entdecken, die bald jeder kennt“, verspricht man vollmundig. Doch bei den zwölf Kandidaten, die die Chance haben insgesamt 50 Tage im Container zu verbringen, soll es nicht bleiben. Doch der Weg wird steinig. Bereits 48 Stunden nach Einzug werde die erste Person die Show schon wieder verlassen müssen, am Donnerstag kommt es zum ersten Nachrücker. Unter den Nachrückern befinden sich unter anderem auch bereits bekannte Reality-Stars, die für eine bestimmte Zeit einziehen werden und einen maßgeblichen Beitrag zum Ablauf der Sendung beitragen sollen.„Die neue Staffel wird halb so lang, aber doppelt so schnell. Wir werden wöchentlich neue Menschen im Container begrüßen, ständig neue Geschichten erleben. Immer wieder werden neue Bewohner:innen einziehen, die wir kennenlernen werden und die sich in die Gruppe integrieren und die Zuschauer:innen von sich überzeugen müssen“, so Münzner, der die Reduzierung der Staffel von 100 auf 50 Tagen mit dem Motto „weniger ist mehr“ begründete. Laut Münzner zeichnet einen Reality-Star von morgen eine positive Ausstrahlung, ein konfliktfähiger Charakter, der Streits nicht aus dem Weg geht, sowie ein Wille vor der Kamera zu stehen aus.Die teilnehmenden Kandidaten hat man aus über 6.000 Bewerbungen in einem offenen Casting gefunden, wie sixx-Chefin Ellen Koch verriet. Der Großteil befindet sich in den 20ern, weswegen die 41-jährige Ulrike heraussticht. Sie teilt mit ihren jüngeren Mitstreitern aber eine Vorliebe für ihr Äußeres. Während manche auf die Suche nach der großen Liebe aus sind, wie Aurelia aus Ulm, wirkt das Teilnehmerfeld jedoch so zusammengestellt, dass größere Konflikte nicht lange auf sich warten lassen dürften.Wie sich das Zusammenleben entwickelt, können die Zuschauer rund um die Uhr in besagten Livestream auf Joyn verfolgen. Zusätzlich bietet der Streamingdienst ab 19:00 Uhr 30-minütige Tageszusammenfassungen zum kostenlosen Abruf an. Diese Tageszusammenfassungen werden auch Teil der neuen sixx-Sendung, die ab Dienstag, 25. Februar, wie die Tageszusammenfassungen selbst, immer werktags um 19:15 Uhr läuft. Am Wochenende verzichtet sowohl Joyn als auch sixx auf die tägliche Aufarbeitung. Dadurch sollen laut Münzner die Zuschauer die Möglichkeit bekommen, die Tageszusammenfassungen der vorangegangenen Woche aufarbeiten zu können. Dies sei ein Learning der vergangenen Staffel gewesen, so Münzner in der Pressekonferenz. Ellen Koch versprach jedenfalls, dass in «Big Brother – Die Show» das Moderatoren-Quartett, bestehen aus Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Bendel und Jochen Schropp, die in verschiedenen Konstellationen durch die Sendung führen werden, „knallhart an der Oberfläche recherchieren“ werden. Es soll analysiert und gelästert werden, womit Koch wohl schon den Ton für die neue Staffel gesetzt haben dürfte.