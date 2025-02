«Mordlichter» feiert Premiere

TV-News

Der neue Spielfilm von den Färöer-Inseln ist Ende März im Ersten zu sehen.

Odine Johne, Jan Krauter und Patrick O’Kane standen für den neuen ARD-Krimivor der Kamera. Wasabi Film und Amalia Film haben den Thriller im Herbst 2023 produziert. Nach einem Drehbuch von Christiane Dienger und Martin Sommer führt Ute Wieland Regie. Die Kamera führt Eeva Fleig. Die Redaktion liegt bei Niklas Wirth und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).Die nordatlantischen Färöer-Inseln dienen als von rauer See umtoster Schauplatz eines ungewöhnlichen Thrillers: Auf der Suche nach einem aufwühlenden Geheimnis begibt sich Odine Johne zwischen die Fronten eines erbitterten Konflikts zwischen einheimischen Traditionalisten und internationalen Walschützern.Die Journalistin Johanna (Odine Johne) kehrt auf die Färöer-Inseln zurück. Dort möchte die 38-Jährige das Haus ihrer verstorbenen Eltern verkaufen und mit dem Trauma ihrer Kindheit abschließen: dem Verlust ihres Vaters, der damals unter ungeklärten Umständen auf hoher See ums Leben kam. Während Johanna ihre Privatangelegenheiten angeht, eskaliert ein Konflikt um die im Rest der Welt verbotene Jagd auf vorbeiziehende Grindwale. Als Johanna dann auch noch die Leiche eines jungen Tierschützers aus Frankreich auf einer Felsenklippe entdeckt, beginnt sie zu recherchieren. Eine Lanze in seinem Rücken lenkt den Verdacht auf die „Grindler“, die Waljäger um Jacobsen (David Ganly) und Brandur (Patrick O’Kane). Polizist Bjørg (Jan Krauter), ein Jugendfreund Johannas, möchte sich keinen Ärger einhandeln. Zwar verspricht ihm die Journalistin, sich aus allem herauszuhalten. Mit Unterstützung des Aktivisten Harms (Henning Baum) und seiner Schiffscrew möchte sie jedoch herausfinden, was offenbar vertuscht werden soll. Je tiefer Johanna in den Fall eintaucht, desto klarer erkennt sie: Die Lösung ist mit ihrer eigenen Vergangenheit und verdrängten Erinnerungen verknüpft.