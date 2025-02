«37°» über Kinder in Alkoholiker-Familien

TV-News

Die neue Dokumentation wird am 1. April 2025 gesendet.

Am Dienstag, den 1. April 2025, sendet das ZDF die «37°»-Dokumentationvon der Journalistin on Baeyer-Nickol. Jedes fünfte bis sechste Kind in Deutschland wächst mit einem suchtkranken Elternteil auf. Viele von ihnen werden vernachlässigt, werden Opfer psychischer oder physischer Gewalt.Diese Belastungen prägen Kinder suchtkranker Eltern oft ein Leben lang. Was haben diese heute Erwachsenen erlebt, und was bedeutet das für das weitere Leben? Nur wenige Betroffene gehen an die Öffentlichkeit. Die sendung begleitet drei erwachsene Kinder aus suchtkranken Familien. Tanja, Mandy und Nicolas brechen ihr Schweigen - für die anderen, die bis heute unter den Erfahrungen ihrer Kindheit leiden.Tanja (38) ist Kinderkrankenschwester. Sie musste sich schon als Kind um ihre alkoholabhängige Mutter kümmern. Von ihr wird Tanja übel beschimpft, und sie ist dennoch immer für sie da - bis an die Grenze des Machbaren. "Du funktionierst in deinem System. Jeder hat eine Rolle. Meine war halt, dass ich beschützen wollte." Erst als Erwachsene stellt Tanja fest, dass sie mit dieser Aufgabe heillos überfordert war und ist. Sie möchte nun die Vergangenheit aufarbeiten und geht an die Öffentlichkeit – gegen den Willen ihrer Eltern. Die brechen daraufhin den Kontakt zu ihr ab.