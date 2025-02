FilmNation stellt Andy Kim ein

Köpfe

Der Manager soll als Chief Operating Officer arbeiten.

[imgr][/imgr]Der bisherige Participant Media Manager Andy Kim wechselt als Chief Operating Officer zu FilmNation Entertainment. In seiner neuen Position wird Kim das Tagesgeschäft, die strategische Planung, die Geschäftsentwicklung und die Finanzen des unabhängigen Entertainment-Unternehmens überwachen. Das Unternehmen hat zuletzt mit «Anora» und «Konklave» zwei erfolgreiche Filme in die Kinos gebracht, die beide für den Oscar nominiert wurden.„Ich freue mich sehr, dem Team von FilmNation Entertainment beizutreten und die Leitung zu übernehmen, während ich dabei helfe, kraftvolle Geschichten zu erzählen, die das Publikum weltweit ansprechen“, sagte Kim in einer Erklärung. „Die Dynamik und die kontinuierliche Entwicklung von FilmNation haben mich angezogen, und ich freue mich auf die Gelegenheit, mit talentierten Kreativen aus so vielen Unterhaltungsmedien zusammenzuarbeiten“.„Andys umfassende und vielseitige Erfahrung und sein praxisorientierter Ansatz werden für unser weiteres Wachstum und unsere Innovationen von unschätzbarem Wert sein“, sagte Glen Basner, CEO von FilmNation Entertainment, in einer Erklärung. „Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz und sein Ruf in der Branche werden uns dabei helfen, unser Geschäft voranzutreiben und unsere kreative Vision zu verbessern.“