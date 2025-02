PBS kündigt neue Serie «Pati Jinich Explores PanAmericana» an

US-Fernsehen

Die dreiteilige Serie zeigt Pati Jinich, die in Alaska mit ihrer Reise beginnt.

Im Rahmen seines Programmplans für das Frühjahr 2025 kündigt PBS eine neue Primetime-Dokumentarseriean. Die dreiteilige Serie wird von der mit dem James Beard Award ausgezeichneten Autorin und Emmy-nominierten Moderatorin moderiert und als ausführende Produzentin produziert und hat ihre Premiere dienstags vom 29. April bis 13. Mai 2025 um 21:00 Uhr auf PBS, PBS.org und der PBS-App.Bekannt für ihre fesselnde Erkundung des Verständnisses kultureller Identität durch gemeinsame Mahlzeiten, hat sich Patis lebenslange Arbeit darauf konzentriert, Brücken zwischen ihren beiden geliebten Ländern zu bauen, ihrem Heimatland Mexiko und ihrem derzeitigen Zuhause in den Vereinigten Staaten. «Pati Jinich Explores PanAmericana» erweitert dieses bemerkenswerte Unterfangen auf einer Reise, die von der Panamericana inspiriert ist, einem Symbol für die Verbindung und Zusammenarbeit zwischen Ländern von Alaska bis Argentinien.In der ersten Staffel reist Pati von der Spitze Alaskas bis ins südliche Alberta und beginnt ein episches Abenteuer entlang der gesamten westlichen Hemisphäre, bei dem sie sich mit unserer Migrationsentwicklung, Geschichte und Identität als Bürger Amerikas auseinandersetzt. Während ihrer Reise führt sie tiefgründige Gespräche, in denen sie die Vielfalt und die geschätzten Traditionen feiert und schließlich die unzähligen Arten erforscht, wie Menschen die Grundlage ihrer Identität bilden.Die Serie ist voller atemberaubender Landschaften, reicher Geschichte und faszinierender Geschichten und verspricht auch Abenteuer: von Hundeschlittenfahrten und bahnbrechender Wissenschaft in der Arktis bis hin zum Lachsfischen in Halibut Cove, moderner Kunst der Ureinwohner Alaskas und philippinischem Essen in Juneau, Glasbläserei in Whitehorse und dem Erleben des Cowboylebens im Herzen Albertas, während man seine Verbindungen zu Montana und Texas erkundet.Als fesselnde und zeitgemäße Erkundung der Menschlichkeit offenbart «Pati Jinich Explores PanAmericana» gelernte Lektionen, die es zu teilen gilt, Vielfalt, die es zu feiern gilt, und Traditionen, die wir schätzen, und unterstreicht dabei eine tiefgreifende Wahrheit: Ähnlich wie die Straßen, die sich durch unsere Landschaften schlängeln, um uns zu verbinden, haben wir mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Im Kern sehnen wir uns alle nach Heimat und dem Verlangen dazuzugehören.„Mein Lebenswerk konzentriert sich darauf, Bindungen zwischen meinem Heimatland Mexiko und meiner neuen Heimat USA zu knüpfen, indem ich köstliche, kulturell aufschlussreiche Mahlzeiten mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teile“, sagt Pati. “Bei «Panamerica» führen mich meine Abenteuer weiter, auf einem außergewöhnlichen Weg, der von der Vergangenheit, der Gegenwart und zukünftigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Ländern geebnet wird. Ich fühle mich geehrt, die unglaublichen Geschichten zu teilen, die ich auf dieser Reise gesammelt habe. Durch unsere Geschichten können wir einander besser verstehen, um die inneren Grenzen zu überwinden, die unsere Gemeinschaften trennen, bestehende Narrative zu ändern, Hoffnung in unsere Diskussionen zu bringen und neu zu definieren, was es bedeutet, Amerikaner zu sein.“„PBS freut sich, mit der Köchin Pati Jinich zusammenzuarbeiten, um unserem Publikum ein weiteres appetitliches Abenteuer zu bieten“, sagte Zara Frankel, Senior Director, Programming & Development bei PBS. „«Pati Jinich Explores PanAmericana» ist eine Sendung, die durch Alaska und Westkanada führt und die einzigartigen Menschen, Aromen und Kulturen der Region hervorhebt. Als Gastgeberin erweckt Pati mit ihrer herzlichen Energie, ihrer köstlichen Neugier und ihren tiefgründigen Gesprächen einige der interessantesten Geschichten der Region zum Leben.“