ABC bestellt «9-1-1: Nashville»

US-Fernsehen

Das Format ist damit die dritte «9-1-1»-Serie.

Nach dem Ende von «9-1-1» beim US-Sender FOX hat Ryan Murphy miteine neue Serie ins Leben gerufen. Bereits im Oktober letzten Jahres wurde vermutet, dass an einer weiteren Serie gearbeitet wird. Obwohl noch keine Informationen bekannt sind, wird sich die Serie um die Rettungseinheiten von Feuerwehr, Notarzt und Polizei drehen.«9-1-1» stammt von Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear und feierte 2018 auf Fox Premiere, bevor es 2024 für die siebte Staffel zu ABC wechselte. Die in Los Angeles spielende Serie, die derzeit in der achten Staffel läuft, wird von Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Jennifer Love Hewitt, Ryan Guzman, Aisha Hinds, Kenneth Choi und Gavin McHugh gespielt.Produziert wird «9-1-1: Nashville» von Murphy als Executive Producer, Bassett, die bereits bei den beiden Vorgängerserien als Executive Producer tätig war, Minear und Rashad Raisani, die neben Murphy als Autoren fungieren, sowie Falchuk.