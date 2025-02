«Tracker» bekommt eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Außerdem werden die Serien «Ghosts», «NCIS», «Fire Country» und weitere Projekte fortgesetzt.

Der Fernsehsender CBS hat sich für die kommende TV-Saison gerüstet und zahlreiche Formate verlängert. Die Comedyserieerhält zwei weitere Staffeln. Damit geht die BBC-Adaption im kommenden Jahr in die fünfte Staffel. Das Format wird von den CBS Studios in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television und den BBC Studios produziert.undgehen ebenso weiter. Die Serien werden neben den bereits verlängerten Serien «Matlock», «Survivor» «The Amazing Race» und «FBI» sowie neuen Serien wie dem «Fire Country»-Spin-off «Sheriff Country», dem «Blue Bloods»-Spin-off «Boston Blue» (Arbeitstitel) und der Gesangswettbewerbsserie «The Road» in das Programm von CBS für 2025–2026 aufgenommen.„In dieser Saison präsentieren unsere neuen und wiederkehrenden Serien CBS weiterhin als Marktführer bei der Einführung und Programmierung der größten Hits mit Massenattraktivität für Zuschauer im Fernsehen und Streaming“, sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. “Diese wiederkehrenden Shows stellen eine Mischung aus langjährigen Hits und einer neuen Generation von Fanfavoriten dar. In Zusammenarbeit mit unseren außergewöhnlich talentierten Partnern vor und hinter der Kamera freuen wir uns auf eine weitere erfolgreiche Saison.“