«Nobody Wants This» mit neuen Darstellern

US-Fernsehen

Leighton Meester und Miles Fowler wurden für die zweite Staffel gecastet.

Die TV-Seriemit Kristen Bell und Adam Brody war ein Überraschungserfolg und wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Nach Informationen des US-Branchenblattes „Variety“ werden in den neuen Folgen Leighton Meester («Gossip Girl») und Miles Fowler («A Man on the Inside») mitspielen.In «Nobody Wants This» sind außerdem Stephanie Faracy, Michael Hitcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Jackie Tohn, Sherry Cola und Shiloh Berman zu sehen. Meester wird Abby spielen, die als „Joannes (Bell) Erzfeindin aus der Highschool, die jetzt eine Instagram-Mommy-Influencerin ist“ beschrieben wird. Fowler hat eine Gastrolle als Lenny, der als „Noahs (Brodys) Matzah-Ball-Teamkollege, der mit Morgan (Justine Lupe) zusammen ist“ beschrieben wird.Die Erfinderin der Serie, Erin Foster, war Showrunnerin für Staffel 1 und bleibt als ausführende Produzentin für Staffel 2 an Bord. Als Showrunner und ausführende Produzenten für Staffel 2 fungieren Jenni Konner und Bruce Eric Kaplan. Steven Levitan und Oly Obst sind ebenfalls ausführende Produzenten der Serie, wobei Bell neben seiner Hauptrolle auch als ausführender Produzent tätig ist. Sara Foster, Danielle Stokdyk und Jeff Morton sind ebenfalls als Executive Producer tätig, Nora Silver von Jenni Konner Productions kommt als Executive Producer für Staffel 2 hinzu. 20th Television produziert in Zusammenarbeit mit Steven Levitan Productions.