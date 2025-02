Amazon verlängert «Jury Duty»

US-Fernsehen

Eine zweite Staffel ist bereits komplett abgedreht.

Die Comedy-Showgeht in die Verlängerung. Die erste Staffel wurde noch für den Amazon-Dienst Freevee produziert und war ein Überraschungserfolg. Nun hat Amazon eine zweite Staffel bestellt, die bereits abgedreht ist. Nach Informationen von „Variety“ beginnt die neue Runde nicht im Gerichtssaal, sondern bei einem Betriebsausflug in Agoura Hills.Ronald Gladden wurde in der ersten Staffel des Doku-Projekts als Geschworener bei einem Prozess begleitet, der immer mehr aus dem Ruder lief, bis sich schließlich herausstellte, dass der ganze Fall ein Schwindel war und alle außer ihm bezahlte Schauspieler waren. Im Anschluss an den Erfolg von «Jury Duty», der damit endete, dass Gladden den Streich freudig annahm, unterzeichnete Amazon einen Rahmenvertrag mit Gladden, der mit dem Studio zusammenarbeiten wird, um plattformübergreifende Inhalte zu produzieren, zu entwickeln und darin aufzutreten.«Jury Duty» entstand aus der Feder von Lee Eisenberg und Gene Stupnitsky, die zusammen mit Heller, Bernad, Schulman, Ruben Fleischer, Nicholas Hatton, Andrew Weinberg und Regisseur Jake Szymanski als ausführende Produzenten für die erste Staffel fungierten.