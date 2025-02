«The Head» geht weiter

TV-News

Die japanisch-spanische Serie wird mit sechs Folgen bei ProSieben Fun fortgesetzt.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun hat sechs neue Folgen vonangekündigt. Die japanisch-spanische Produktion läuft künftig in der dritten Staffel, die neuen Folgen beginnen am Donnerstag, den 13. März 2025, um 21.00 Uhr. Das Drehbuch des Staffelauftaktes schrieben Teresa de Pelegrí, Dominic Harari und Jorge Dorado, Dorado führte auch Regie. John Lynch verkörpert auch weiterhin Dr. Arthur Wilde.Die Protagonisten haben sich ein elementares Thema zum Ziel gesetzt: den Klimaschutz. Die Forscher rund um den Biologen Arthur Wilde befinden sich während des Winters am Südpol. Als sie von einem anderen Team abgelöst werden sollen, ist nur noch eine Überlebende vor Ort: die Ärztin Maggie Mitchell. Zwei Wissenschaftler sind verschwunden und der Rest der Crew ist tot. Im erbarmungslosen Eis der Antarktis beginnt die Suche nach der Wahrheit.Eine Gruppe von Probanden macht sich mit dem Start der dritten Runde auf den Weg in die Sahara. In der Wüste befindet sich eine Forschungsstation, die Experimente zur Klimarettung durchführt. Nach Tierstudien werden die Untersuchungen nun auf Menschen ausgeweitet. Zu Rachels Überraschung ist Dr. Maggie Mitchell ebenfalls an Bord. Sie gehört zum Ärzteteam und überwacht die Versuchsreihe, die einst Rachels Vater Dr. Arthur Wilde ins Leben gerufen hat.