ntv sucht Raser

Am Samstagvorabend strahlt der Nachrichtensender eine neue Reportage aus.

Der Nachrichtensender ntv hat eine neue Dokumentation zum Thema Verkehrssünder angekündigt. Am Samstag, den 15. März 2025, ist um 19.10 Uhrgeplant. Der Sender möchte mit Hilfe der Polizei das kontroverse Thema aufarbeiten. Patricia Günther hat die Reportage gedreht.Tiefer, schneller, lauter - immer wieder terrorisieren Raser und Poser ihre Mitbürger. 1.733 illegale Autorennen zählt das Kraftfahrtbundesamt 2023. Zum Teil mit tödlichen Ausgang. Auch die Stadt Gießen kämpft mit ihrer großen Raser und Poser Szene. Seit Mai 2019 gibt es die AG Tuner/Poser in Mittelhessen. Ihre Erfolgs-Strategie: So viele Kontrollen wie möglich.Im Anschluss an die 20.00 Uhr-Nachrichten zeigt ntv. Eine Verfolgungsjagd in Nordmexiko endet mit der Festnahme zweier Männer und dem Fund von Langgewehrpatronen, die möglicherweise auf eine kriminelle Organisation hinweisen. In Chile führt die Polizei eine groß angelegte Operation durch, um eine riesige Drogenlieferung zu stoppen, die über die Nordgrenze eingetroffen ist. In Brasilien entdeckt ein erfahrener Beamter bei einer Kontrolle in Foz do Iguaçu ein kleines, aber wertvolles Schmuggelgut.