Max beerdigt «Bookie»

US-Fernsehen

Sebastian Maniscalco als Buchmacher in Los Angeles hielt nicht lange durch.

Der Streamingdienst HBO von Warner Bros. Discovery hat die Serienach zwei Staffeln beendet. In der Comedy-Serie war Sebastian Maniscalco als Buchmacher in Los Angeles zu sehen, der sich mit der Legalisierung von Sportwetten herumschlagen muss. Die Serie von Chuck Lorre und Nick Bakey erschien erstmals im November 2023, zu Weihnachten 2024 kam der zweite Schwung.„In zwei Staffeln haben uns die Schöpfer Chuck Lorre und Nick Bakay und ihre urkomische Besetzung, angeführt von Sebastian Maniscalco, zum Lachen gebracht, während sie den Vorhang für die Welt der Sportwetten gelüftet haben“, sagte ein Sprecher von Max in einer Erklärung. “Wir werden keine dritte Staffel produzieren, aber wir sind dankbar, dass wir mit einem so brillanten Team an dieser urkomischen Komödie gearbeitet haben.“In «Bookie» waren außerdem Omar Dorsey als Rayfield „Ray“ Ballard, Andrea Anders als Sandra, Vanessa Ferlito als Lorraine Colavito, Jorge Garcia als Hector, Maxim Swinton als Anthony, Rob Corddry als Walt Dinty und Selina Kaye als Janelle zu sehen. Zu den wiederkehrenden Darstellern gehörten Arnetia Walker, Toby Huss und Dale Dickey.