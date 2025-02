CBS bestellt «Blue Bloods»-Spin-Off

US-Fernsehen

Für Donnie Wahlberg als Danny Reagan geht es nach Boston.

Offenbar ist «Blue Bloods» auch nach 15 Jahren noch nicht am Ende, denn CBS hat eine Spin-Off-Serie mit Donnie Wahlberg bestellt. In dieser Serie wird es die Figur des Danny Reagan nach Boston verschlagen, weshalb die Serie auch den Namenträgt. Das Drehbuch stammt von den «S.W.A.T.»-Autoren Brandan Sonnier und Brandon Margolis.In der Serie wird er mit Detective Lena Peters, der „ältesten Tochter einer prominenten Polizeifamilie“, zusammenarbeiten. Nachdem «Blue Bloods» nach 14 Staffeln abgesetzt wurde, äußerte die Besetzung den klaren Wunsch, die Serie fortzusetzen, doch Wahlberg war sich nicht sicher, wie das ohne die Familie funktionieren sollte.«Boston Blue» entsteht in Zusammenarbeit von CBS Studios und Jerry Bruckheimer Television. Sonnier und Margolis fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten. Bruckheimer, Kristie-Anne Reed und Wahlberg werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren.