«Saturday Night Live» geht mit Lady Gaga weiter

US-Fernsehen

Bereits Anfang März kehrt die Shows mit zwei neuen Ausgaben zurück.

Shane Gillis wird am 1. März zum zweiten Mal Gastgeber vonsein. Gillis ist der Star und Mitschöpfer der Serie «Tires», die in diesem Jahr für ihre zweite Staffel auf Netflix zurückkehrt. Tate McRae wird zum zweiten Mal als musikalischer Gast auf der Bühne stehen. Ihr mit Spannung erwartetes drittes Album „So Close To What“ startet am 21. Februar.Am 8. März wird Lady Gaga zum zweiten Mal in einer Doppelfunktion auftreten, zum zweiten Mal als Moderatorin und zum fünften Mal als musikalischer Gast. Das neueste Album der Grammy- und Oscar-Preisträgerin, „Mayhem“, erscheint am 7. März.«SNL50: The Anniversary Special» war die meistgesehene Primetime-Unterhaltungssendung von NBC seit fünf Jahren. Zusätzlich zur Ausstrahlung auf NBC die Show live auf Peacock gestreamt. «„Saturday Night Live» wird in Zusammenarbeit mit Broadway Video produziert. Der Schöpfer und ausführende Produzent ist Lorne Michaels.