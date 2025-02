Quotencheck

In diesem Jahr durfte die Talkshow nicht erst weit nach Mitternacht auf Sendung gehen.

Der in Köln ansässige Fernsehsender RTL wagte ein Experiment und zog «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» von 22.15 Uhr auf den 20.15-Uhr-Slot, sodass der Aftershow-Talkmit Angela Finger-Erben und Olivia Jones ein größeres Publikum erreichte als im Vorjahr. Während der Dschungel gegen teilweise harte Konkurrenz antreten musste, schlug sich der Nachklapp gut.Am Freitag, den 24. Januar 2025, blieben ab 23.50 Uhr noch 1,58 Millionen Fernsehzuschauer hängen, der Marktanteil bewegte sich bei 16,4 Prozent. Bei den Umworbenen sorgte RTL für 0,70 Millionen und somit für 31,1 Prozent. Am Samstagabend hatte die Sendung die doppelte Sendezeit, die Reichweite sprang auf 1,95 Millionen, wenngleich der Marktanteil nur noch bei 11,3 Prozent lag. Allerdings räumte man in der Zielgruppe mit 0,95 Millionen ab, der Marktanteil bewegte sich bei 24,9 Prozent. Die Sonntagsfolge lief nur bei RTL+, weil der Sender American Football übertrug.Am Montag um 22.30 Uhr schalteten 2,22 Millionen Fernsehzuschauer ein, damit generierte man 0,80 Millionen Umworbene. Der Marktanteil der Sendung belief sich auf 25,4 Prozent. Am Dienstagabend sank das Ergebnis auf 1,99 Millionen. Ohnehin rutschten die Reichweiten über die Woche immer weiter ab: 1,68, 1,65 und 1,78 Millionen waren die Folge, bei den Umworbenen lag man bei 0,64, 0,67 und 0,73 Millionen. Die Marktanteile lagen in der ersten Woche bei sehr guten 19,1, 22,2 und 25,4 Prozent.Am Samstag um 22.30 Uhr waren dann 2,27 Millionen Zuschauer dabei, am Sonntag wurden 1,97 Millionen gemessen. In der zweiten Sendewoche sank das Interesse leicht ab, allerdings waren die Werte für den 22.30-Uhr-Sendeplatz bei RTL immer noch hervorragend. Auch beim jungen Publikum machte die Sendung in der zweiten Woche eine gute Figur.Am dritten Freitag verbuchte RTL sogar 2,12 Millionen Zuschauer, die über einstündige Sendung hatte 0,75 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 18,6 Prozent. Das lag auch daran, dass das ZDF wieder seine beliebten Formate «heute show» und «ZDF Magazin Royale» ausstrahlte, die ebenfalls beim jungen Publikum umkämpft sind. Am Samstag ab 22.30 Uhr sicherte sich der Dschungel-Nachklapp 2,28 Millionen Zuschauer und die Sendung holte sich 0,83 Millionen Umworbene. Es wurden 19,1 Prozent Marktanteil gemessen.«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach» lieferte sensationelle Werte ab. Im Durchschnitt sahen 1,91 Millionen Menschen die Sendung, die nichts anderes ist als ein lineares Reaction-Format auf die gerade gezeigten Szenen. Der Marktanteil lag bei guten 12,2 Prozent. Mit 0,74 Millionen jungen Zuschauern und 22,3 Prozent Marktanteil ist das Anhängsel viel erfolgreicher als zahlreiche Shows aus dem Privatfernsehen.