HBO setzt «The Pitt» fort

US-Fernsehen

Bei Warner Bros. Discovery ist man begeistert.

Das von der Kritik gefeierte medizinische Dramavon John Wells Productions und Warner Bros. Television, das von R. Scott Gemmill kreiert wurde und in dem Noah Wyle die Hauptrolle spielt, wurde für eine zweite Staffel verlängert. Seit seinem Debüt ist das neue Max-Original der weltweit meistgesehene Titel des Streaming-Anbieters und hat sich dort etabliert.Sarah Aubrey, Leiterin von Max Original Programming: "Es war aufregend zu sehen, wie das Publikum The Pitt" als eine aktualisierte Version der Krankengeschichte angenommen hat, mit einer Besetzung, die die Heldentaten von Ärzten und Krankenschwestern im Schichtdienst in einer Notaufnahme im Jahr 2025 authentisch verkörpert. Die Zusammenarbeit mit John Wells, R. Scott Gemmill, Noah Wyle und Warner Bros. Television war eine unglaublich bereichernde Erfahrung und wir freuen uns darauf, diesen Weg mit einer weiteren Staffel fortzusetzen.“Channing Dungey, Vorsitzender und CEO der Warner Bros. Television Group und der WBD U.S. Networks: „Von den kraftvollen Geschichten bis hin zum realistischen Set und dem einzigartigen Echtzeitformat ist «The Pitt» wirklich eine Meisterklasse des Geschichtenerzählens – und das alles dank des talentierten Teams von ausführenden Produzenten und der Crew sowie der unglaublichen Besetzung, die das Tempo und den Druck einer Notaufnahme im Krankenhaus wirklich verkörpert. John, Noah, Scott und das Team haben noch so viele weitere Geschichten zu erzählen, und wir sind unseren Partnern bei Max dankbar, dass sie ihnen die Möglichkeit dazu geben.“John Wells, R. Scott Gemmill und Noah Wyle: „Wir sind begeistert von der Resonanz des Publikums auf unsere erste Staffel von «The Pitt» und können unseren Partnern bei Max und Warner Bros. Television für ihre außerordentliche Unterstützung während unserer ersten Staffel nicht genug danken.“