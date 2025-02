Hulu zeigt «Control Freak»

US-Fernsehen

Der Spielfilm von Nhal Ngo wird auch bei Disney+ erscheinen.

, ein provokativer Horrorfilm von WorthenBrooks und Hulu Originals, wird am 13. März exklusiv auf Hulu debütieren und zu einem späteren Zeitpunkt international auf Disney+ verfügbar sein. Unter der Regie und nach dem Drehbuch von Shal Ngo, der für seine Arbeit an «The Last Fisherman» bekannt ist, führt die neue Produktion eine gruselige Geschichte ein: Eine Motivationsrednerin wird von einem unerbittlichen Jucken am Hinterkopf gequält. Diese faszinierende Prämisse führt in eine furchterregende Reise, in der sie gegen einen parasitären Dämon aus ihrer Heimat kämpft und dem Horror-Genre eine frische und spannende Perspektive verleiht.Shal Ngo wurde 2021 mit dem Schreiben und der Regie des Kurzfilms «Control» für die zweite Staffel von Hulus Bite Size Halloween beauftragt. Die Spielfilmversion von «Control Freak» entwickelte sich aus diesem ersten Kurzfilm und wurde Teil von WorthenBrooks' umfangreichem Angebot an Horrorfilmen für Hulu.In dem Film spielt Kelly Marie Tran, die für ihre Rollen in «Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi» und «Raya and the Last Dragon» gefeiert wird, Valerie, eine Frau, deren Leben aufgrund dieser unerklärlichen und unerbittlichen Krankheit ins Chaos stürzt. Neben Tran spielt Miles Robbins ihren Ehemann Robbie auf der Leinwand und verleiht der Handlung Tiefe und Spannung. Zur Hauptbesetzung gehören außerdem Toan Le als Valeries Vater Sang und Kieu Chinh als Tante Thuy, die beide eine entscheidende Rolle in Valeries qualvollem Martyrium spielen.