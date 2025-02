The CW Network erreicht 1,8 Millionen Zuschauer mit Nascar

US-Fernsehen

Der Saisonauftakt in Daytona verzeichnete die höchste Zuschauerzahl seit fast drei Jahren.

NASCAR und The CW Network gaben bekannt, dass der Saisonauftakt am 15. Februar der NASCAR Xfinity Series 2025 am Samstag in Daytona auf The CW mit 1,8 Millionen Zuschauern die größte Zuschauerzahl für ein Rennen der Xfinity Series seit fast drei Jahren verzeichnete, wie aus den schnellen nationalen Einschaltquoten von Nielsen hervorgeht.The CW etabliert sich schnell als Pflichtsender für Live-Sport, wobei das Rennen als meistgesehenes Saisoneröffnungsrennen der Xfinity Series in Daytona seit 2020 und als meistgesehenes Rennen der Xfinity Series seit Talladega im April 2022 gilt. Die Zuschauerzahl erreichte in der Viertelstunde um 19:30 Uhr mit insgesamt 2,2 Millionen Zuschauern ihren Höhepunkt, als die Fahrer auf dem legendären Daytona International Speedway einem spannenden Finale entgegenfuhren, bei dem Jesse Love als Erster die Ziellinie überquerte.Im Vergleich zum wetterbedingten Auftakt der NASCAR Xfinity Series in Daytona im letzten Jahr stieg die Zuschauerzahl um insgesamt 93 Prozent und stieg in den wichtigsten Demografien um zweistellige Prozentsätze, darunter +76 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen (330.000) und +47 Prozent bei den 25- bis 54-Jährigen (444.000). Die Zuschauerzahlen stiegen auch im Vergleich zum letzten Playoff-Rennen von The CW im letzten Jahr aus Phoenix bei den Gesamtzuschauern (+62 Prozent, bei den Erwachsenen 18-49 (+74 Prozent) und bei den Erwachsenen 25-54 (+78 Prozent) im zweistelligen Prozentbereich.