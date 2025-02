Netflix startet «Pulse»

US-Fernsehen

Die neue Medizin-Drama kommt Anfang April.

Als ein Hurrikan auf das geschäftigste Level-1-Traumazentrum Miamis zurast, wird der Assistenzarzt im dritten Jahr, Dr. Danny Simms (Willa Fitzgerald), unerwartet befördert, als der beliebte Chefarzt Dr. Xander Phillips (Colin Woodell) suspendiert wird. Die erste Staffel erscheint am Donnerstag, den 3. April 2025, bei Netflix Schöpferin, Showrunnerin und ausführender Produzentin Zoe Robyn, sagte: „Wir wollten, dass diese Charaktere echte Menschen sind, die die nachvollziehbaren Probleme der Zusammenarbeit unter Druck durchstehen müssen. Auf Pulse entstehen und zerbrechen Beziehungen.“Carlton Cuse, Showrunner und ausführender Produzent, teilte mit: „Heutzutage kann die Arbeitsfamilie, abgesehen von der eigentlichen Familie, die wichtigste Gemeinschaft sein, die man hat. Die Komplikationen, die sich daraus ergeben – zwischen dem, was außerhalb der Arbeitszeit passiert, und dem, was während der Arbeitszeit passiert – können chaotisch werden. Es kann verwirrend werden. Das wollten wir mit «Pulse» erforschen.“Inmitten des sich verschlimmernden Sturms und einer Flut von Traumafällen wird das Krankenhaus abgeriegelt, und Danny und Phillips müssen einen Weg finden, zusammenzuarbeiten – auch wenn die brisanten Details einer komplizierten und verbotenen Romanze zwischen ihnen allmählich bekannt werden. Der Rest der Notaufnahme muss die Folgen ihrer Beziehung verarbeiten und gleichzeitig ihre eigenen Herausforderungen meistern, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben, während sie unter dem Druck von Leben und Tod arbeiten. Denn für diese eng verbundene Gruppe von Ärzten ist es oft weniger kompliziert, das Leben ihrer Patienten zu retten, als ihr eigenes zu leben.