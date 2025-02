BET importiert «Pound 4 Pound»

US-Fernsehen

Die Boxserie stammt von BET Africa.

BET präsentiert am 26. Februar 2025 die neue Dramaserie, eine Eigenproduktion von BET Africa. Die 13-teilige Serie läuft immer mittwochs um 22:00 Uhr, das Finale wird am 21. Mai ausgestrahlt. In der Serie muss Lindiwe Mkhwanazi (Enhle Mbali Mlotshwa) als Trainerin eines Frauen-Boxteams ein großes Turnier bestreiten, während sie gleichzeitig mit Sabotage innerhalb ihrer eigenen Organisation kämpft.Neben Mlotshwa gehören unter anderem Mduduzi Mabaso, Gabisile Tshabalala, Kealeboga Masango, Kwanele Mthethwa, Sne Mbatha, Nicole Bessick, Zolisa Xaluva, Don Mlangeni Nawa und Brandon Auret zur Besetzung. Die Produktion stammt von Bakwena Productions mit den Executive Producern Kagiso Modupe und Rashaka Muofhe. Für BET ist Herbert Hadebe als Executive Producer verantwortlich.BET International ist ein Ableger, der seit 2008 Großbritannien sendet. Der Sender BET Africa ist Afrika empfangbar und wurde von Paramount 2015 gegründet. Der aktuelle Sitz des Unternehmens ist das südafrikanische Johannesburg. Das Programm besteht überwiegend aus amerikanischen Shows von Tyler Terry. Darunter gehören «The Oval», «Sistas» und «Assisted Living». Außerdem werden eigene Reality-Shows und Formate herstellt.