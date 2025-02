«DTF St. Louis» entsteht mitJoy Sunday

US-Fernsehen

Außerdem wird Chris Perfetti als Darsteller auftauchen.

Die neue HBO-Miniserieist mit Chris Perfetti und Joy Sunday besetzt werden. Perfetti («Abbott Elementary») und Sunday («Wednesday») schließen sich den bereits angekündigten Darstellern Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini und Richard Jenkins an. Die Serie wurde bereits im November für sieben Episoden bei HBO in Auftrag gegeben und befindet sich nun in der Vorproduktion.Die offizielle Zusammenfassung der Serie lautet: „Eine limitierte Serie über eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Erwachsenen, die sich in der Lebensmitte unwohl fühlen, was dazu führt, dass einer von ihnen stirbt.“ Perfetti wird in der Rolle des Tiger Tiger zu sehen sein, während Sunday Jodie spielen wird. Weitere Details zu den Charakteren werden noch nicht bekannt gegeben.Steven Conrad ist Autor, Showrunner, ausführender Produzent und Regisseur von «DTF St. Louis». Sowohl Harbour als auch Bateman werden als ausführende Produzenten fungieren, wobei Bateman dies unter seinem Banner Aggregate Films tun wird. Weitere ausführende Produzenten sind: Todd Black, Jason Blumenthal und Steve Tisch für Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Costigan für Aggregate Films; Jennifer Scher für Elephant Pictures; Kristina Wenson für Bravo Axolotl; und MGM Television.