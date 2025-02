Mary-Louise Parker geht zu «Elsbeth»

US-Fernsehen

Außerdem wird David Alan Grier als Gaststar auftauchen.

Die Produktionsfirmen hinterhaben die Schauspieler Mary-Louise Parker und David Alan Grier als Gaststars der zweiten Staffel verpflichtet. Das Spin-Off von «The Good Wife» und «The Good Fight» zeigt Carrie Preston als Elsbeth Tascioni, die der Polizei von New York City aushilft.Parker, die vor allem für ihre Hauptrolle in der Showtime-Serie «Weeds» bekannt ist, wird Freya spielen, eine Entrümpelungs-Guruin mit einer minimalistischen Lifestyle-Marke und einer kontrollsüchtigen Persönlichkeit. „Als ihr Ehemann ihr perfektes Gleichgewicht bedroht, ermordet sie ihn, um das dritte Mitglied ihres Dreiergespanns ganz für sich allein zu haben“, heißt es in der Logline.Grier, der derzeit in der NBC-Sitcom «St. Denis Medical» zu sehen ist, übernimmt die Rolle von Arthur Greene Jr., dem hochprofessionellen Besitzer einer Familienbestattung, die sich um das eine Prozent kümmert. Laut CBS ist „Diskretion für Arthur alles, und als sein verschwörerischer Neffe droht, die Wahrheit über die verpfuschte Beerdigung eines berühmten Autors ans Licht zu bringen, tut er, was getan werden muss, um das Geheimnis zu bewahren.“