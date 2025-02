AppleTV+ startet «Be@rbrick»

US-Fernsehen

Die animierte Serie für Kinder und Familien startet in einem Monat.

Apple TV+ stellte die Premiere vonvor, einer neuen CG-animierten Komödie für Kinder und Familien, die am Freitag, dem 21. März, weltweit startet. Die 13-teilige Serie, die auf den kultigen Figuren von Medicom Toy basiert und von DreamWorks Animation und Dentsu Inc. produziert und animiert wird, bietet fröhliche, originelle Songs und soll Kinder und Familien dazu ermutigen, ihr wahres Selbst durch die universelle Sprache der Musik zu entdecken.«BE@RBRICK» begleitet Jasmine Finch und ihre Bandkollegen bei der Verwirklichung ihrer Träume und inspiriert andere, es ihnen gleichzutun. Das ist jedoch nicht einfach, wenn man in einer Welt lebt, in der jeder seine Rolle zugewiesen bekommt und in der das aufgemalte Aussehen, das man bei seinem Highschool-Abschluss erhält, bestimmt, wer man für den Rest seines Lebens sein wird. Jasmine ist klar, dass sie und ihre Freunde selbst dafür sorgen müssen, dass sich ihre Welt verändert.Die musikgetriebene Serie, die durch Computeranimation erzählt wird, wurde von der für den Daytime Emmy Award nominierten Meghan McCarthy («My Little Pony: Friendship Is Magic») entwickelt, die auch als Showrunnerin, ausführende Produzentin und Autorin fungiert. Alex Almaguer («TrollsTopia») ist der leitende Produzent, Taylor Orci ist der Story-Editor und Athena Hofmann («Amateur») ist die Produktionsleiterin. Die Stimmen der Schauspieler erwecken die Charaktere zum Leben: Brianna Bryan als Jasmine, Skyla I'Lece als Holly, Isaiah Crews als Nick , Alison Jaye als Ada und Noah Bentley als Klaus.Zusätzlich zu ihrer lebendigen Erzählweise wird die Serie durch das musikalische Talent des vierfachen Grammy-Preisträgers Timbaland bereichert, der als ausführender Musikproduzent fungiert, mit einer Originalpartitur von Jina Hyojin An («XO, Kitty») und Shirley Song («Exploding Kittens»).