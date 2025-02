Apple TV+ enthüllt «Dope Thief»-Trailer

US-Fernsehen

Die neue Serie stammt von dem ausführenden Produzenten und Regisseur Ridley Scott und dem Schöpfer und ausführenden Produzenten Peter Craig.

Apple TV+ hat den Trailer zuvorgestellt, einem neuen Krimidrama mit acht Folgen, das vom Oscar-nominierten Ridley Scott produziert wird, der auch die Regie der ersten Folge übernimmt. «Dope Thief» wurde von dem für einen Oscar nominierten Peter Craig entwickelt und als ausführender Produzent produziert. In den Hauptrollen ist der für einen Oscar, Emmy und Tony Award nominierte Brian Tyree Henry zu sehen, der auch als ausführender Produzent fungiert. Die Serie feiert am Freitag, dem 14. März 2025, mit den ersten beiden Folgen sein weltweites Debüt auf Apple TV+ , gefolgt von neuen Folgen jeden Freitag bis zum 25. April.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Dennis Tafoya und handelt von langjährigen Freunden und Kleinkriminellen aus Philadelphia, die sich als DEA-Agenten ausgeben, um ein unbekanntes Haus auf dem Land auszurauben. Doch ihr kleiner Betrug wird zu einem Unternehmen auf Leben und Tod, als sie unwissentlich den größten verborgenen Drogenkorridor an der Ostküste aufdecken und entwirren.«Dope Thief» stammt aus den Apple Studios und ist eine Produktion von Scott Free. Die Serie wird von Craig zusammen mit Scott sowie David W. Zucker, Richard Heus, Henry, Jordan Sheehan, Clayton Krueger und Jennifer Wiley-Moxley als ausführende Produzenten geleitet.