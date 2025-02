Reggie Miller wechselt zu NBC Sports

US-Fernsehen

Der frühere NBA-Profi wechselt zurück zum Sender NBC.

Reggie Miller, Mitglied der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame und einer der besten Werfer und Clutch-Performer des Spiels, wird ab der Saison 2025/26 als leitender Spielanalyst zu NBC Sports stoßen, wenn die NBA zu NBC zurückkehrt und im Oktober dieses Jahres auf Peacock debütiert. Miller spielte alle 18 Saisons seiner Profikarriere bei den Indiana Pacers und ist der Rekordhalter des Teams in den Kategorien erzielte Punkte, Assists und Steals. Seine glanzvolle Karriere umfasst unzählige Meilensteine und Erfolge: Er beendete seine Karriere mit den meisten in der NBA-Geschichte erzielten Dreipunktwürfen (2.560, was nun den dritten Platz belegt); er war fünfmaliger NBA All-Star; führte Indiana im Jahr 2000 ins NBA-Finale, gewann mit dem Team USA bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta eine Goldmedaille, wurde in das Team zum 75-jährigen Jubiläum der NBA gewählt und krönte seine Karriere mit der Aufnahme in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame im Jahr 2012. Im Jahr 2004 gewann Miller den J. Walter Kennedy Citizenship Award, den jährlichen Community Service Award der NBA.Nach seiner aktiven Karriere wechselte Miller als Kommentator zu Turner Sports und wurde während seiner 20-jährigen Karriere als Spielanalyst von der Kritik gefeiert. Neben der regulären Saison kommentierte Miller zahlreiche NBA-All-Star-Spiele und Playoff-Serien, darunter auch Conference Finals. Er wird seine Tätigkeit bei Turner Sports bis zum Ende der Saison 2024/25 fortsetzen. Wenn Miller im Oktober zu NBC Sports wechselt, wird er voraussichtlich ein oder mehrere Spiele pro Woche während der regulären Saison und der Playoffs kommentieren. „Es ist schön, wieder bei NBC Sports zu sein ... und hallo, Peacock! Einige meiner denkwürdigsten Momente habe ich bei NBC erlebt, und ich freue mich darauf, weitere zu schaffen“, sagte Miller.„Einer der besten Spieler seiner Generation hat es anscheinend wieder getan“, rief Bob Costas von NBC Sports 1998 aus, nachdem Miller im vierten Spiel der Eastern Conference Finals in der Market Square Arena in Indianapolis den entscheidenden Korb gegen Michael Jordan und die Chicago Bulls erzielt hatte.„Da Reggie während seiner aktiven Zeit so viele unvergessliche Momente bei NBC beschert hat, ist es nur passend, dass er unserem Team beitritt, wenn die NBA zu NBC zurückkehrt und auf Peacock debütiert“, sagte Sam Flood, Executive Producer von NBC Sports. “Wie Basketballfans wissen, war Reggie nicht nur einer der besten Werfer und Clutch-Performer des Spiels, sondern auch einer der unterhaltsamsten Spieler mit einer einzigartigen Kombination aus Können und Selbstbewusstsein. Diese Eigenschaften hat er erfolgreich in seine Karriere als Fernsehkommentator eingebracht und versorgt die Zuschauer regelmäßig mit tiefgehenden Analysen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.“Zusätzlich zu Miller gab NBC Sports Anfang dieses Monats bekannt, dass Jamal Crawford als Spielanalyst an der Berichterstattung teilnehmen wird und dass Mike Tirico als Hauptkommentator fungieren wird. Der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Produzent Frank DiGraci wurde im Dezember 2024 als koordinierender Produzent für die NBA-Berichterstattung von NBC Sports bekannt gegeben.Im Juli 2024 gaben NBCUniversal und die NBA eine 11-Jahres-Vereinbarung bekannt, wonach ab der Saison 2025/26 die reguläre Saison und die Playoffs der NBA und WNBA auf zahlreichen Plattformen übertragen werden sollen. Peacock wird exklusive nationale Spiele am Montagabend live übertragen, während NBC/Peacock die nationale Berichterstattung über regionale Doppelspiele am Dienstagabend präsentieren wird.