«Matthew Perry: A Hollywood Tragedy» ist fertig

Die neue Peacock-Dokumentation wird in der kommende Wochen veröffentlicht.

, eine neue Peacock-Dokumentar-Spezialsendung, verfolgt den tragischen Tod des beliebten Stars und den Kampf für Gerechtigkeit in seinem Namen. Die neue einstündige Dokumentation wird am Dienstag, den 25. Februar 2025, veröffentlicht.Die Sondersendung enthält ein Interview mit Morgan Fairchild, die Perrys Mutter in der Serie «Friends» auf unvergessliche Weise darstellte, sowie Interviews mit Strafverfolgungsexperten und Hollywood-Insidern und Martin Estrada, US-Staatsanwalt für den Central District of California, dessen Büro fünf Angeklagte – darunter zwei Ärzte und eine Frau, die Hollywoods „Ketamine Queen“ genannt wird – im Zusammenhang mit Perrys Tod angeklagt hat. Die Doku wurde von ITN Productions produziert. Ausführende Produzenten sind Ian Russell, Mike Griffiths und Robert Palumbo von ITN Productions.Am 28. Oktober 2023 schockierte die Nachricht, dass der Schauspieler Matthew Perry tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde, die Welt. In seinen Memoiren „Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing“ hatte er seine Geschichte vom Kampf gegen die Sucht erzählt, und als Ketamin in seinem Körper gefunden wurde, dachten viele, er sei an einer Überdosis gestorben. Fast ein Jahr später folgte eine schockierende Meldung: Fünf Personen, darunter Perrys persönlicher Assistent, zwei Ärzte und eine mutmaßliche Drogendealerin aus Hollywood, bekannt als „die Ketamin-Königin“, wurden wegen Verschwörung angeklagt, weil sie Perry illegal mit Ketamin versorgt haben sollen. Die Dokumentation untersucht den Fall, während zwei der Angeklagten, die auf nicht schuldig plädiert haben, auf ihren Prozess warten.