Neue Kevin-Bacon-Serie startet am 3. April

US-Fernsehen

Der frühere Filmstart wird als Kopfgeldjäger Hub Halloran auf Sendung gehen.

Die neue Serievon Blumhouse Television mit Kevin Bacon in der Hauptrolle startet am 3. April 2025 exklusiv bei Prime Video, alle Episoden werden auf einmal veröffentlicht. In der Serie sind außerdem Jennifer Nettles («The Righteous Gemstones»), Damon Herriman («Once Upon a Time In Hollywood»), Beth Grant («No Country for Old Men»), Maxwell Jenkins («Arcadian») und Jolene Purdy («The White Lotus») zu sehen.Kevin Bacon spielt Hub Halloran, einen ermordeten Kopfgeldjäger, der von den Toten zurückkehrt, nachdem er vom Teufel wiederbelebt wurde, um Dämonen zu fangen und zurück in die Hölle zu schicken. Auf der Jagd nach diesen Dämonen, bei der ihm seine entfremdete Familie sowohl hilft als auch im Wege steht, erfährt Hub, wie seine eigenen Sünden dazu geführt haben, dass seine Seele verdammt wurde - was ihn dazu bringt, eine zweite Chance im Leben, in der Liebe und in der Country-Musik zu suchen.Die Serie wird von Blumhouse Television, Marker 96 und der CrimeThink Production Company produziert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Erik Oleson, der auch als Showrunner fungiert, Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie und Chris McCumber für Blumhouse Television sowie Kevin Bacon, Paul E. Shapiro und Grainger David, die die Serie kreiert haben. Erik Holmberg fungiert als ausführender Produzent.