«Germanys Next Topmodel» verliert am Donnerstag an Boden

Quotennews

Bereits mit der dritten Ausgabe verlor ProSieben die ohnehin schon wenigen Zuschauer. Die Schönheits-Docs starten sehr schlecht.

Am vergangenen Donnerstag startetemit den niedrigsten Premieren-Reichweiten aller Zeiten. Nur 1,62 Millionen Menschen schalteten ein, 0,91 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Am Mittwoch sorgte die erste von sechs Männer-Ausgaben für nur 1,06 Millionen Zuschauer und 4,6 Prozent, bei den Umworbenen wurden 0,56 Millionen und 12,0 Prozent eingefahren.In Folge drei kam es zu einem Fitting von Designerin Lessja Verlingieri, zur Jury gehörten in dieser Folge neben Klum auch Kristen McNenamy. Nur 1,43 Millionen Menschen sahen sich die dreistündige Sendung am Donnerstag an, die deutlich besser als die Mittwochsausgabe performte. Diese kam nun auf einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,77 Millionen gemessen, der Sender konnte sich über einen Marktanteil von 17,1 Prozent freuen.Um 23.10 Uhr startetebei ProSieben . Die Joyn-Reality mit den Beauty-Docs floppte mit 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,09 Millionen zu den Werberelevanten gehörten. Bei den jungen Menschen wurden 4,1 ermittelt. Noch schlechter erging es nur der-Wiederholung ab 00.10 Uhr, die nur noch 1,4 Prozent anlockte. Die Reichweite bei den Umworbenen belief sich bei 0,01 Millionen. Beim Gesamtpublikum fuhr man 0,06 Millionen ein.