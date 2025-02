Nickelodeon schafft «Avatar: Seven Havens»

US-Fernsehen

Die erste Staffel der 2D-Serie umfasst 26 Episoden.

Nickelodeon setzt die Mythologie und das Abenteuer der beliebten Zeichentrickserie «Avatar: The Last Airbender» mitfort, einer brandneuen Serie der Schöpfer Michael DiMartino und Bryan Konietzko. Die 26 Folgen umfassende 2D-Animationsserie startet in der Welt von «Avatar: The Last Airbender» und handelt von einer jungen Erdbändigerin, die entdeckt, dass sie der neue Avatar ist. Dies wurde heute von Ramsey Naito, Präsident von Paramount Animation und Nickelodeon Animation, bekannt gegeben.„Seit zwei Jahrzehnten führt die reich gestaltete Welt von «Avatar: The Last Airbender» das Publikum in eine Welt mit fesselnden Charakteren und bahnbrechenden Handlungssträngen ein und begeistert Fans auf der ganzen Welt“, sagte Naito. “Wir können es kaum erwarten, das nächste Kapitel dieser epischen Saga aufzuschlagen, mit einer neuen Geschichte, die im Avatar-Universum startet und von den ursprünglichen Schöpfern Michael DiMartino und Bryan Konietzko erdacht wurde.“„Als wir die Originalserie schufen, hätten wir nie gedacht, dass wir die Welt Jahrzehnte später noch erweitern würden“, sagten Michael DiMartino und Bryan Konietzko. “Diese neue Inkarnation der Avatarverse ist voller Fantasie, Rätsel und einer ganz neuen Besetzung erstaunlicher Charaktere. Machen Sie sich bereit für ein weiteres episches und emotionales Abenteuer!“«Avatar: The Last Airbender» startet in einer Welt, die von einer verheerenden Katastrophe erschüttert wurde. Eine junge Erdbändigerin entdeckt, dass sie nach Korra die neue Avatar ist – aber in dieser gefährlichen Zeit wird sie durch diesen Titel zur Zerstörerin der Menschheit und nicht zu ihrer Retterin. Gejagt von menschlichen und spirituellen Feinden müssen sie und ihr lange verschollener Zwilling ihre mysteriösen Ursprünge aufdecken und die Sieben Häfen retten, bevor die letzten Hochburgen der Zivilisation zusammenbrechen.Die Serie wird unter dem Unternehmen Avatar Studios von Nickelodeon Animation in Burbank produziert. «Avatar: Seven Havens» besteht aus Buch 1 (13 halbstündige Episoden) und Buch 2 (13 halbstündige Episoden). Michael DiMartino («The Legend of Korra») und Bryan Konietzko («Avatar: The Last Airbender») sind Co-Creators und Executive Producers. Ethan Spaulding ist Executive Producer und Sehaj Sethi ist Co-Executive Producer. Weitere Informationen zum Premiere-Termin und zur Besetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Wie bereits angekündigt, wird der mit Spannung erwartete Animationsfilmvon Paramount Pictures und Nickelodeon Movies erst am 30. Januar 2026 in die Kinos kommen. Zu den Sprechern gehören Dave Bautista, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza und der neue Eric Nam.