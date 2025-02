«Boyfriend on Demand» startet bei Netflix

International

In der neuen Comedy-Serie lernen sich die Hauptdarsteller zunächst in der virtuellen Realität kennen.

Jisoo is starring in a Netflix romantic comedy series!



The BLACKPINK singer will play an exhausted webtoon producer who escapes reality through a subscription-based virtual dating simulation program, where she meets the boyfriends of her dreams.



Seo In-guk co-stars as her…

Netflix kündigte die Produktion vonmit Jisoo und Seo In-guk in den Hauptrollen an. In dieser neuen romantischen Comedy-Serie entflieht die erschöpfte Webtoon-Produzentin Mi-rae der Realität durch ein abonnementbasiertes virtuelles Dating-Simulationsprogramm, in dem sie die Freunde ihrer Träume trifft. «Boyfriend on Demand» verbindet die nachvollziehbaren Herausforderungen des täglichen Arbeitslebens mit einem noch nie dagewesenen Virtual-Reality-Dating-Abonnementprogramm und verspricht, das Dating zu revolutionieren.Jisoo («Blackpint») übernimmt die Rolle von Seo Mi-rae, die sich nach einer zweiten Chance in der Liebe in der virtuellen Realität sehnt. Mi-rae, die aufgrund ihres hektischen Zeitplans an ein nicht existierendes Dating-Leben gewöhnt ist, erhält zufällig ein „Monthly Boyfriend“-Gerät. Beim Betreten dieser virtuellen Realität trifft sie auf unrealistisch perfekte Freunde, die ihre schlummernden Sehnsüchte nach Romantik wecken.Seo In-guk («Doom at Your Service») spielt Park Kyeong-nam, Mi-raes Kollege und konkurrierender Webtoon-Produzent. Er ist fähig und kompetent bei der Arbeit, aber Mi-rae fühlt sich in seiner Gegenwart unwohl. Trotz seines gleichgültigen und kalten Auftretens ist er ein Charakter mit überraschenden Geheimnissen, die bei Mi-rae sicherlich Emotionen wecken werden. Unter der Regie von Kim Jung-sik («Work Later, Drink Now»), der gekonnt Romantik und Comedy in Einklang bringt, startet «Boyfriend on Demand» mit Herzklopfen und Lachern.