CBS News-Chefin Roark verlässt das Unternehmen

US-Fernsehen

Adrienne Roark wurde erst im vergangenen Jahr zur Chefin der Nachrichtenabteilung gewählt.

Die Welle der Veränderungen in den Nachrichtenabteilungen der Networks geht weiter. Adrienne Roark, die erst im August 2024 zur Präsidentin der Nachrichtenabteilung von Paramount Global ernannt wurde, wird das Unternehmen Ende Februar 2025 verlassen. Die Chefin von CBS News wechselt zu TEnga, einer Fernsehgruppe, die früher zu Gannett gehörte.CBS News steht unter Druck. Die Nachrichtenabteilung ist im Zentrum einer Klage, die der derzeitige Präsident Donald Trump gegen Paramount Global angestrengt hat. Trump argumentiert, dass die Bearbeitung eines 60-Minuten-Interviews mit der ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris die Wahl 2024 beeinflusst habe.Obwohl Roark sich vom Management eines lokalen Fernsehsenders hochgearbeitet hat, verfügt er über wenig Erfahrung in der Leitung nationaler TV-Nachrichtensendungen. Die Ankündigung von Roark fällt in eine Zeit, in der McMahon den Betrieb weiter umstrukturiert und CBS News und die Sender dazu drängt, mehr Ressourcen gemeinsam zu nutzen.