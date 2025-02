Seeger-Spezial: Harter Hund mit guten Quoten

Quotennews

Ein neues Spin-Off stand bei VOX ins Haus.

In unregelmäßigen Abständen ist die Dokusoapam Vorabend von VOX beheimatet. Die nun ausgelaufene Staffel präsentierte sich mit Werten zwischen 5 und 7 Prozent in annehmbarer bis solider Form. Gestern startete ein neuer Ableger der Reihe mit dem Tierschützer unter dem Titel, in der Seeger auf einem Gnadenhof einspringt.Ließ sich das Niveau der regulären Folgen halten? Blicken wir dafür auf die Ergebnisse der aktuellen Messungen: Sie weisen eine Resonanz von 0,27 Millionen jungen Zuschauenden aus, die einen Anteil von schönen 7,9 Prozent aufwies, womit die Sendung im voll zufriedenstellenden Rahmen lag. Die Älteren waren nur in durchwachsener Anzahl vertreten: Sie schalteten zu 5,4 Prozent (1,12 Millionen) ein.Das Ursprungsformat, in dem Seeger bekannt wurde, konnte dieses Mal akzeptable Vorarbeit leisten, wenngleich der Marktanteil niedriger ausfiel: Beiwurden 0,16 Millionen Personen im Alter von 14-49 erhoben – ein dazugehöriger Anteil von gerade noch mäßigen 6,2 Prozent schälte sich heraus. Bei den Älteren verfing der Dauerbrenner immerhin zu 5,2 Prozent.