Neuer «Dortmund»-Tatort kommt im März

TV-News

Jürgen Werner hat das Skript geschrieben, das Ende März ausgestrahlt wird.

Der 26.aus Dortmund ist für Sonntag, den 30. März 2025, um 20.15 Uhr angekündigt. Zuletzt ermittelten das Team am ersten Weihnachtsfeiertag und konnte mit 5,20 Millionen Fernsehzuschauern nur bedingt überzeugen. Beim Gesamtpublikum fuhr man 20,9 Prozent Marktanteil ein, bei den jungen Menschen verbuchte „Made in China“ 12,1 Prozent.Die neue Folge heißt „Abstellgleis“ und wurde von Jürgen Werner geschrieben, Torsten C. Fischer führte Regie. Jörg Hartmann und Stefanie Reinsperger spielen die Hauptrollen. Ebenfalls sind ALessja Lause, Stefan Konarske, Simon Steinhot und Esther Zschieschow dabei.Ira Klasnic (Alessija Lause) will, dass Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Peter Faber (Jörg Hartmann) einen tödlichen Autounfall mit Fahrerflucht aufklären. Doch schnell wird klar, dass vielleicht mehr hinter der Geschichte steckt. Bei dem Unfallopfer Angela Herrig handelt es sich um die Ex-Freundin des mutmaßlichen Clan-Mitglieds Lorik Duka (Kasem Hoxha). Hatte er noch eine Rechnung mit ihr offen? Laut Obduktionsbericht von Dr. Greta Leitner (Sybille J. Schedwill) muss der Fahrer sie mit hoher Geschwindigkeit frontal getroffen haben. Da erscheint plötzlich ein alter Bekannter auf der Bildfläche: Ira Klasnic hat Kommissar Daniel Kossik (Stefan Konarske) vom LKA eingeschaltet. Früher war Faber sein Chef. Die beiden gerieten immer wieder aneinander und sind nicht im Guten auseinandergegangen.