ZDF holt sich Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer

Bereits am Samstag wird der ehemalige FIFA-Schiedsrichter seinen ersten Auftritt haben.

Am späten Samstagabend wird der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer als Schiedsrichter-Experte im ZDF zu sehen sein. Am Samstag, 22. Februar 2025, wird Kinhöfer um 23.00 Uhr immit seinem Fachwissen glänzen. Drei Tage später steht er beim DFB-Pokal-Viertelfinale Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen an der Seitenlinie. Kinhöfer tritt die Nachfolge von Manuel Gräfe an, der drei Jahre für das ZDF im Einsatz war.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Unser Publikum erwartet, dass wir die Entscheidungen der Schiedsrichter bei unseren Fußball-Übertragungen nachvollziehbar erklären. Da trifft es sich bestens, dass wir mit Thorsten Kinhöfer nun einen neuen Experten im Team haben, der unsere Kommentatoren und Moderatoren mit fachlichen Hinweisen und erfahrungsreichen Erläuterungen unterstützen kann."Bereits mit 18 Jahren hat sich der 56-jährige Thorsten Kinhöfer als aktiver Fußballer für die Schiedsrichterlaufbahn interessiert. Sein erstes Spiel leitete er 1997 in der 2. Bundesliga, von der Saison 2001/2002 bis zur Saison 2014/2015 war er Bundesliga-Schiedsrichter, von 2006 bis 2013 FIFA-Schiedsrichter. Insgesamt leitete er 352 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga sowie 71 internationale Partien, 2010 das DFB-Pokalfinale in Berlin.