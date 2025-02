Staffelfinale für «Die Chefin» mit Tagessieg

Quotennews

Der ZDF-Freitag ist vom privaten Auftakt-Programm unbeeindruckt.

Das ZDF sicherte sich am gestrigen Abend mit seinem bewährten Programm einmal mehr die Spitzenposition in der deutschen Fernsehlandschaft. Allen voran setzte sich das Krimi-Flaggschiffan die Spitze der Tagesreichweiten und dominierte nicht nur die Primetime mit 5,61 Millionen Zuschauern eindrucksvoll. Die Krimiserie überzeugte damit 21,4 Prozent des TV-Marktes und erzielte die höchste Gesamtreichweite des Tages – ein klarer Beweis für die anhaltende Beliebtheit des Formats bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Direkt im Anschluss knüpftenahtlos an diesen Erfolg an und sicherte sich die zweitbeste Reichweite des gesamten Sendetages. Es ergaben sich 4,52 Millionen Zuschauer und damit eine Quote von 18,1 Prozent.In der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen blieben beide Krimi-Formate hingegen mit eher wenig Aufmerksamkeit gesegnet. Katharina Böhm kam auf 0,45 Millionen Fernsehende, die «SOKO» schaffte 0,39 Millionen Jüngere - mit diesen Reichweiten waren Anteile von 9,0 und 7,6 Prozent zu erreichen. Während also eher die ältere Zuschauerschaft dem ZDF treu blieb, konnte der Sender bei jüngeren Sehern am Abend demnach zunächst nicht punkten. Doch das Blatt wendete sich zu später Stunde: Mit dergelang dem Zweiten ein starkes Comeback bei den Jüngeren. Die bissige Nachrichtensatire von Oliver Welke überzeugte wie gewohnt mit treffsicherem Humor und politischer Schärfe – und sorgte für einen spürbaren Quotenaufschwung bei den Jungen. Es ging ab 22:30 Uhr auf 0,80 Millionen Jüngere hoch, der Marktanteil stieg auf 17,0 Prozent. Insgesamt holte sich Welke mit der Show vor dem Wahlsonntag 3,73 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,5 Prozent.Von privater Konkurrenz war am gestrigen Freitag nichts zu spüren im ZDF . Bei Sat.1 startete vor 1,19 Millionen Zuschauern die 13. Staffel, hier konnten zudem 0,40 Millionen Umworbene definiert werden. Bei RTL ergab sich zudem der Start von- den Tanz-Start verfolgten 3,60 Millionen Zuschauer und damit 0,92 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile der Auftakt-Shows lagen bei 4,8 und 15,8 Prozent, in den Zielgruppen wurden 7,9 und 19,3 Prozent erreicht.