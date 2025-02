RTLZWEI reist mit «Pop Giganten» in die 90er

TV-News

Mit «Pop Giganten - Back to the 90s!» und der VOX-Doku «Im Ausland bin ich ein Star» laufen Anfang März gleich zwei abendfüllende Dokus am Samstag zur besten Sendezeit.

„Eine nostalgische Zeitreise zu den Stars, Trends und Hits der 90er-Jahre“, verspricht RTLZWEI mit einer neuen-Ausgabe, die am 8. März um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Die dreistündige Doku mit dem Titelbegleitet unter anderem Bastiaan Ragas, der mit der Boyband „Caught in the Act“ bekannt wurde. Früher war er ein echter Mädchenschwarm und füllte die Cover der ‚BRAVO‘. Heute ist es ruhiger um ihn geworden. Dennoch ist er seiner Leidenschaft treu geblieben: Er ist Autor, Musicaldarsteller und Schauspieler. Wie hat er seinen Weg zum Ruhm empfunden?Außrdem geht es um die Gruppe „Mr. President“, die mit „Coco Jambo“ den Eurodance prägte. Ex-Mitglied Lay Zee tourt weiterhin, während Gründungsmitglied T Seven heute große 90er-Shows moderiert. Auch Haddaway spricht über den Erfolg von „What is Love“ und seinen Platz in der Musikgeschichte. DJ BoBo perfektionierte mit der MaRaFraSi-Formel den Eurodance und begeistert bis heute mit aufwendigen Shows. Zu Wort kommen auch Musikexperten wie Alex Gernandt (Ex-BRAVO) und Anastasia (Ex-MTV), die das Jahrzehnt mit persönlichen Anekdoten wieder aufleben lassen und zeigen, warum die 90er bis heute Kult sind.Mit der RTLZWEI-Programmierung kommt es an jenem Samstagabend zur Konkurrenzsituation zwischen zwei abendfüllenden Dokus, denn auch VOX hat miteine XXL-Reportage angekündigt. Porträtiert werden sechs Deutsche, die im Ausland gefeiert werden, hierzulande aber kaum bekannt sind. Zu sehen sind Bollywood-Star Elnaaz Norouzi, Muskel-Influencer Florian Krapf in Südkorea, Lucha-Libre-Wrestlerin Kathrin Zeiske in Mexiko, Fußballer Hany Mukhtar in den USA, Sänger Trong Hieu, der vor zehn Jahren die Castingshow «Vietnam Idol» gewann, und die deutsch-türkische Schauspielerin Wilma Elles.